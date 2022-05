El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que la empresa energética Vitol ya reveló los nombres de los funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) que recibieron sobornos, y se ha comprometido a pagar la reparación del daño al gobierno de México.

En su conferencia de prensa matutina, AMLO comentó que se enteró de la noticia ayer, y celebró que la empresa holandesa haya tomado una postura ética ante la entrega de sobornos, pues en Estados Unidos sólo se llegó a un acuerdo económico, sin revelar a los implicados.

“Vitol, se les hizo fácil, pagaron en Estados Unidos, llegaron a un acuerdo y luego vinieron con nosotros a decir ‘vamos a reparar el daño, les vamos a pagar el daño’, sí, lo aceptamos, pero ¿quiénes fueron los que extorsionaron, los que recibieron los moches? ‘No podemos decirles’, entonces no. Les tengo una buena noticia, ya dieron los nombres, ayer me enteré, ni podría decirles”, dijo.

López Obrador comentó que hasta el momento no tiene conocimiento de a quiénes se les entregaron los sobornos, sin embargo, destacó que uno de ellos trabajó en la paraestatal hasta el 2019, y que la mayoría eran del área internacional de Pemex.

Adelantó que su administración procederá penalmente contra los implicados, por lo que agradeció a Vitol de tomar esa decisión, “parece ser que es una empresa importante en el sector petrolero y que además tienen una actitud ética, al final de cuentas eso es lo que prevaleció”, apuntó.

“Creo que son de Holanda, ¿qué hacen? Compran, venden, entonces ya después, falta la reparación del daño, eso me dio mucho gusto, no sé exactamente (cuánto) pero ya les informamos un día de estos”, añadió.

Previamente, Andrés Manuel había declarado que la empresa petrolera no podría trabajar en México si no declara a qué funcionarios de Pemex entregó sobornos, pues la Federación no podría estar ligada a actos de corrupción.