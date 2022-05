El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los médicos que estuvieron al frente durante la pandemia de covid-19 tendrán plazas, y dijo que "siempre van a contar con nosotros".

"Los médicos a los que respetamos mucho sepan que siempre van a contar con nosotros, que estamos muy agradecidos con enfermeras y médicos, porque actuaron como héroes y heroínas durante la pandemia. Íbamos a cumplir con el compromiso con ellos de que todos los que estuvieron trabajando y fueron contratados para enfrentar la pandemia todos van a tener sus plazas es mi compromiso y ya iniciamos".

En su conferencia de prensa matutina, AMLO mencionó que le pidió al secretario de Salud, Jorge Alcocer, "más claridad en cuanto al déficit de médicos que hay en el país para que el pueblo lo sepa y no se olvide de esas políticas irresponsables".

De las cuales, señaló que se impusieron políticas para rechazar a quienes querían estudiar, porque se privatizó la educación y así fueron dejando sin posibilidad de estudio a los jóvenes.

"Con la mentira de que no pasaban el examen de admisión cuando en el fondo no había espacios, no había cupo porque no tenían las universidades públicas y lo que querían era que aumentara la matrícula en las escuelas privadas de nivel Superior".

Por eso, es que "nos quedamos sin médicos, sin especialistas", además que se desató la violencia en algunas regiones donde la gente corre peligro y "los profesionales, los médicos no quieren ir aunque estén las plazas".

Asimismo, recalcó que se está trabajando de manera ordenada, iniciando con el modelo de salud en Nayarit y avanzado a Tlaxcala y así federalizar todo el sistema de salud y "tengamos médicos y tengamos especialistas con una atención médica de calidad hasta en las comunidades más apartadas con la seguridad que no van a ser agredidos".