Al menos ocho personas, entre ellas dos menores, perdieron la vida al volcarse una panga (lancha) que paseaba a una familia entera por la costa de Guaymas, estado de Sonora, confirmó hoy lunes la Coordinación Estatal de Protección Civil.

El director de Protección Civil de Sonora, Juan González Alvarado, precisó a la prensa local que el accidente ocurrió la tarde del domingo frente al Parque Industrial Pesquero "Rodolfo Sánchez Taboada", en una zona que es más conocida como el Paraje Viejo.

Explicó que la embarcación menor, con capacidad para seis personas, llevaba a 19, lo que provocó que en un fuerte oleaje se volcara.

Dijo que tras el accidente, elementos a su cargo, en coordinación con marinos y bomberos, lograron rescatar con vida a 11 personas e iniciaron la búsqueda para encontrar a más personas y a un joven que conducía la lancha.

De acuerdo con las primeras investigaciones efectuadas por la Secretaría de Marina de México se determinó que la principal causa del incidente fue un error humano, por distintas circunstancias, entre ellas, destacó que el límite de tripulantes de la lancha a la misma que "superó por más del triple lo establecido".

"La embarcación tipo panga de 20 pies (seis metros) de eslora de largo por 10 pies (tres metros) de ancho, era de uso exclusivo para la pesca y no para el traslado de paseantes, pues no contaba con asientos ni chalecos salvavidas, y no estaba habilitada para maniobras fuera de su naturaleza", de acuerdo con una tarjeta informativa de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Sonora la noche del domingo.

Además, señaló que se hizo "caso omiso de la seguridad marítima, ya que no contaba con radiocomunicación y sus tripulantes no avisaron a las autoridades que saldrían de paseo".

Siete cuerpos fueron rescatados el domingo y este lunes se encontró el cuerpo de una niña.

Aparentemente, la panga fue tomada sin permiso por el hijo de su dueño, con la finalidad de pasear a sus familiares, y hasta la tarde de este lunes se sigue buscando al joven.

Con información de Xinhua.