El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que México será neutral ante el conflicto entre Rusia y Ucrania durante su visita a Washington para reunirse con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, el 12 de julio.

"Nos apegamos a nuestra política exterior que está establecida en la Constitución, principio de no intervención de autodeterminación de los pueblos, desde luego no estamos de acuerdo con invasiones, pero no queremos nosotros participar en conflictos internacionales, hemos optado por la neutralidad".

En la conferencia de prensa matutina, AMLO aseguró que el gobierno de Biden es respetuoso con la soberanía de México, "me consta, jamás ha habido una insinuación para que México se pronuncie en este conflicto de Rusia y Ucrania, han sido muy respetuosos".

El jefe del Ejecutivo señaló que la postura de México va a ser la misma, "nosotros no tomamos partido en esa guerra, lo que queremos es que llegue a un acuerdo, que haya una solución pacífica porque las guerras solo producen sufrimiento".

Asimismo, López Obrador recordó que lo que se busca es que haya un acuerdo de paz, "porque las guerras son nefastas y sufre mucho la gente".