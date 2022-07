El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno no dará "ni un paso atrás" en la política energética nacional porque no es "pelele" de ningún gobierno extranjero.

Durante su discurso en la supervisión del plan de salud IMSS Bienestar en Nayarit, el mandatario denunció que, frente a las consultas iniciadas por Estados Unidos y Canadá en el marco del T-MEC, reaccionarios del país prefieren apoyar a empresas extranjeras que a la CFE y Pemex.

"Son unos traidores a la patria, pero saben qué nosotros no vamos a dar ni un paso atrás, México es un país independiente, no es colonia de ningún país extranjero y el presidente de México no es títere, no es pelele de ningún gobierno del exterior. Por eso vamos a defender nuestro derecho", puntualizó.

Aprovechó para agradecer al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, por tener un trato igualitario con México y respetar su soberanía, lo cual, dijo, debe ser recordado por quienes están impulsando una campaña contra la política energética de la llamada "cuarta transformación".

Dijo que es su responsabilidad defender a las empresas del estado como CFE y Pemex, pues gracias a sus trabajadores el país puede salir adelante cuando hay momentos de crisis.

"Lo mismo los trabajadores petroleros que están levantando la producción de petróleo y ahora la producción de gasolinas y de diesel y por eso, aunque no les gusta a los fachos, a los conservadores la gasolina en México es más barata hoy que en Estados Unidos y Europa, por los trabajadores petroleros y lo mismo con los trabajadores de la salud", agregó.

López Obrador dijo que establecerá la postura del gobierno de México ante el llamado a consultas de los gobiernos de Canadá y Estados Unidos el próximo 16 de septiembre, durante las conmemoraciones de la Independencia de México.

Con información de Nación 321.