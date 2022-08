El presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó que hay que mejorar en los procesos internos de Morena al reconocer que hubo acarreo y compra de votos en "muy pocas" casillas durante la elección de integrantes del Congreso Nacional del partido.

En su conferencia de prensa matutina defendió que no fueron generalizadas las malas prácticas y, por el contrario, celebró la participación de dos millones 500 mil ciudadanos que eligieron a los nuevos consejeros de su partido.

"Hay desde luego inconformidad, hay que mejorar cada vez más estos procesos para que no haya violaciones, acarreos, inducción de voto. Y hubo todavía ese tipo de prácticas pero en muy pocas casillas, no se generalizó, no es como los opositores, los conservadores hubiesen querido porque estuve viendo que repetían y repetían y repetían de fraude, irregularidades, pero no, nada que ver con lo que ellos han hecho, nada, nada que ver", expresó.

Reconoció el trabajo de los dirigentes del partido Mario Delgado y Citlalli Hernández, para conducir este proceso que se calificó de una jornada democrática masiva.

Consideró necesario que este tipo de prácticas se amplíen a otros partidos políticos para que el bloque conservador convoque a elecciones abiertas y su participación en la vida política nacional no se limite a "los de arriba los que hacen acuerdos, los enjuagues y deciden en los restaurantes de lujo de la Ciudad de México".

"Es muy importante el que participe la gente, los 2 millones 500 mil ciudadanos es mucho y pues no hay aparato es el pueblo, es la gente, entre más participación de los ciudadanos, mejor y hacia allá tenemos que ir", subrayó.

Aceptó que siempre hay problemas cuando se realizan estas jornadas democráticas, sin embargo, insistió en que el pueblo se equivoca menos porque sabe distinguir entre lo que más le conviene.

Además, señaló que es necesario que se requiere tener una filosofía y respetar la doctrina para que la ambición al poder no sea lo único que mueva a los integrantes de un instituto político.

"Si no hay ideales, si no hay principios, no dura ningún partido porque todo es pragmatismo, la lucha del poder, es el quítate tú porque quiero yo, es triunfar a toda costa sin escrúpulos morales, es comprar votos, amenazar, condicionar apoyos, falsificar actas, rellenar urnas porque no hay ideales no hay principios. Una gente verdaderamente honesta no va a hacer eso".