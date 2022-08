Además de transferir la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el presidente Andrés Manuel López Obrador buscará que soldados y marinos continúen realizando labores de seguridad pública en las calles del país después de marzo de 2024.

En la conferencia de prensa matutina, explicó que buscará “prolongar” por la vía legal el límite que establece el 27 de marzo de 2024 para que las fuerzas armadas regresen a los cuarteles.

“Que se pueda constituir la Guardia Nacional dependiendo de la Sedena, pero que también además de sus funciones sustanciales tanto Marina como Defensa contribuyan apoyen en labores de seguridad pública”, dijo.

Al preguntarle cuál va a ser el camino para lograr este objetivo y que las fuerzas armadas no actúen en la ilegalidad como en los dos sexenios anteriores, el mandatario dijo que se buscará modificar leyes que no sean constitucionales.

“Hay que pensar bien, hay que prolongar más el mandato, lo que establece el transitorio. Una reforma constitucional, eso es lo ideal, pero nosotros tenemos que buscarle la forma porque nos están bloqueando, o sea en vez de ayudar hay la intención de que no podamos hacer nada y no les importa que se trate de asuntos que tienen que ver con la seguridad, no podemos politizar eso”, subrayó.

Aseguró que defenderá este proyecto pese a que el transitorio vence cinco meses antes de que termine su mandato. Y es que según López Obrador, el principal problema del país es la inseguridad que viven los mexicanos y para hacerle frente es necesario echar mano de las fuerzas armadas que cuentan con más de 400 mil elementos, equipos especiales, formación profesional y escuelas.

“Termino mi ciclo lo cierro por completo, aporté ya bastante, considero, y voy a seguir aportando, por eso me estoy aplicando estos dos años que me faltan para que no me quede ningún remordimiento”.

"Si el transitorio vence en abril yo ya terminé, sí pero no quiero que el día de mañana vuelva a pasar lo que sucedió con la Policía Federal Preventiva que se corrompió y aunque yo ya no escuche el radio, ni vea la televisión, ni tenga acceso a redes sociales, esté yo nada más escuchando música clásica y el son que es cultura”, subrayó.

Puso como ejemplo lo ocurrido este jueves por la noche en Ciudad Juárez en donde hubo un motín en la cárcel de la ciudad, lo que al mismo tiempo provocó que hubiera ataques a civiles y comercios en esa región y gracias a que está en la ley, pudieron intervenir las fuerzas armadas para recuperar el orden público.

“Se hacía de manera informal, violando la constitución, entonces vamos a poner de acuerdo, primero necesitamos garantizar la seguridad pública, es lo más importante por eso todas las mañanas nos dedicamos al tema que se agravó por las razones que ya sabemos y vamos avanzando por nuestra perseverancia por no permitir la corrupción, la impunidad, atender las causas”.