El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) confirmó que ha vivido diversos padecimientos, esto, tras el hackeo a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Desde Palacio Nacional, el mandatario federal reveló que a principios de 2022 padeció angina de pecho inestable de alto riesgo, así como gota e hipotiroidismo.

🚨 AMLO® confirma el hackeo a las FFAA y la veracidad de la información presentada por Loret de Mola, dice que lo que dan a conocer es de “dominio público” y para minimizar la gravedad de los documentos que revelan sus padecimientos de salud, pone a Chico Che 🦆 pic.twitter.com/5l8tKmtreU — Avi 🦆 (@avieu) September 30, 2022

De acuerdo con los documentos obtenidos por los hackers y divulgados por el periodista y crítico de la 4T, Carlos Loret de Mola, AMLO sufrió angina de pecho inestable el pasado 2 de enero, mientras estaba en su finca de Palenque, Chiapas, por lo que fue trasladado al Hospital Central Militar de urgencia.

“Había un riesgo de infarto y me llevaron al hospital y me recomendaron un cateterismo, me dijeron ‘hay que hacerlo’, les pedí unos días y en eso me dio covid y tuve que esperar a que pasara el covid y ya fui al hospital y ya me hicieron el cateterismo”, reconoció el mandatario federal.

En ese sentido, López Obrador afirmó que el ataque a la Sedena no proviene de equipos de hackers nacionales, sino por el nivel de sofisticación de la vulneración, proviene del extranjero.

Además, el presidente de México se lanzó contra Loret de Mola y afirmó que este es utilizado para difundir estos informes clasificados.

“Es cierto, hubo un ataque cibernético, así le llaman al robo de información, estos mecanismos modernos extraen archivos. Es gente muy especializada, no cualquiera. No sé si en México haya especialistas en este campo de la cibernética”.

AMLO afirmó que sus padecimientos se irán reduciendo una vez que deje el cargo y se vaya a vivir a Palenque donde las condiciones geográficas le benefician.

“No hay nada que se compare a poder servir a los semejantes, esa es la verdadera política”, expresó.

Finalmente, aseguró que con todo y sus padecimientos, se dio confiado de tener buena salud en lo que resta de su administración y posterior al 2024.

"Me siento bien y pues cuento con el apoyo de la gente, buenas vibras”, aseguró.