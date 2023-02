Luego de que la Universidad Anáhuac anunció que no es posible sancionar a la ministra Yasmín Esquivel por el plagio de su tesis de doctorado, la comunidad de estudiantes y egresados emitió un comunicado en el que expresaron su disgusto con la institución académica por su postura.

En el documento, la comunidad Anáhuac señala que el plagio comprobado de la ministra es una falta grave que afecta la trayectoria de aquellos que han realizado “el proceso de titulación de manera honrada” además de que no refleja el trabajo del resto del profesorado de la Facultad de Derecho.

Por ello, señalaron que una sanción administrativa no es suficiente y llamaron a la ministra Yasmín Esquivel a “que no ostente uno de los mayores cargos” en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Finalmente, se deslindaron de la “actitud permisiva e indiferente” de la Facultad, asegurando que no representa su actuar académico ni profesional.

Respuesta de egresados de la Anahuac pic.twitter.com/RPaLjEeTs3 — Adriana Braniff (@adrianabraniff) February 25, 2023

El día de ayer, viernes 24 de febrero, el diario “El País” publicó una investigación que da cuenta del plagio de la ministra para obtener grado de Doctora en Derecho por la Universidad Anáhuac, señalando que al menos 209 de las 456 páginas de su tesis corresponden a trabajos íntegros de 12 autores. Dos de ellos, así como dos académicos, fueron consultados por el medio de comunicación y confirmaron el plagio.

Tras darse a conocer la situación, la Facultad de Derecho de la Universidad Anáhuac emitió un comunicado en el que señala que, de acuerdo con su reglamento, no es posible sancionar los hechos pues han pasado más de 3 años de la emisión del acta del examen doctoral.

De igual manera, señala que los sinodales y el revisor de tesis consideraron que el documento era satisfactorio y acreditaron el examen doctoral correspondiente. Asimismo, indica que en 2009 no contaban con las herramientas digitales para detectar situaciones de plagio.

Finalmente, la Facultad llamó a las instituciones educativas del país a realizar “una profunda reflexión sobre las reglamentaciones universitarias para reforzar la cultura de la integridad académica”.