México no permitirá que una fuerza militar extranjera ponga un pie su territorio, en el contexto de persistentes pronunciamientos injerencistas de políticos estadounidenses, recalcó hoy sábado el canciller mexicano Marcelo Ebrard.

"Acompañamos al presidente Andrés Manuel López Obrador en sus declaraciones del día de ayer (viernes)", dijo Ebrard durante una gira de trabajo en la ciudad de Tijuana, en el estado de Baja California y fronteriza con San Diego, California, Estados Unidos.

"Ninguna mexicana o mexicano vamos a permitir que una fuerza militar extranjera ponga un pie en nuestro territorio y lo decimos desde Tijuana, que es donde empieza nuestra patria", agregó.

Las afirmaciones en defensa de la soberanía mexicana del canciller mexicano responden a pronunciamientos y acciones de legisladores de Estados Unidos, quienes lanzaron una iniciativa que pretende facilitar incursiones de las fuerzas armadas estadounidenses en territorio mexicano para combatir a organizaciones criminales de narcotráfico, incluso sin el consentimiento del Gobierno de México.

Ante ello, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reiteró el viernes que su Gobierno no aceptará el "intervencionismo" que pretende Estados Unidos para combatir a la delincuencia organizada.

En un discurso por el 109 Aniversario de la Defensa Patriótica del Puerto de Veracruz de una invasión estadounidense, el mandatario afirmó que México cuenta con la capacidad suficiente para enfrentar a la delincuencia.

"Desde aquí desde el puerto de Veracruz les decimos y que se oiga bien y que se oiga lejos: no aceptamos ninguna intervención", indicó López Obrador en el acto.

"No queremos intervencionismo, no queremos ayuda entre comillas de nadie, nos ha costado mucho el hacer valer nuestra soberanía y aunque se trate, repito, de buenas intenciones, son asuntos que sólo nos corresponden a los mexicanos", añadió el presidente mexicano, al tiempo que subrayó que su Gobierno busca "la cooperación y no la subordinación" en las relaciones con Estados Unidos.

Con información de Xinhua.