El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, evitó hablar durante su conferencia de prensa matutina de este miércoles 16 de agosto sobre la desaparición de los cinco jóvenes en Lagos de Moreno, Jalisco.

Al término de su conferencia de prensa matutina, el mandatario fue interceptado por periodistas que decían: “¡Jalisco!”, “¡Lagos de Moreno!”, refiriéndose al reciente caso en dicho estado, sin embargo, el presidente los ignoró y prefirió contar un chiste.

“Ayer me decía un amigo que decía su esposa ‘Que me des 200 pesos para ir al mercado’; ‘No oigo, respondía su esposo. ‘¡Qué me des 500 pesos para ir al mercado!’, le gritaba su esposa. Mejor los 200”, dijo.

Después del chiste, López Obrador concluyó su conferencia de prensa, no sin antes ser cuestionado con el tema de Jalisco, pero tampoco contestó y se despidió con un pulgar arriba.

El pasado 11 de agosto, 5 jóvenes desaparecieron luego de haber salido de sus casas para asistir a la Feria Lagos de Moreno 2023. A la fecha, han sido localizado dos autos propiedad de los desaparecidos, uno de ellos calcinado y con restos humanos en su interior.