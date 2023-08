El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, rechazó que Marcelo Ebrard haya presentado pruebas al partido contra Claudia Sheinbaum por presunto uso de recursos públicos en precampaña.

Delgado aseguró que la representante de Marcelo Ebrard, la senadora Martha Lucía Mícher solo envió una carta haciendo la denuncia sin ninguna prueba.

“Recibimos una carta de la representante de Marcelo Ebrard haciendo esta denuncia, pero no fue acompañada de ninguna prueba, y hay un claro reclamo hacia la dirigencia del partido, ellos dicen por omisión en nuestra actuación”, respondió.

El dirigente nacional manifestó que no pueden hacer nada sobre las acusaciones en contra de la Secretaria del Bienestar, pues solo le corresponde al presidente Andrés Manuel López Obrador al ser una dependencia del gobierno federal. Mario Delgado señaló que el mismo presidente ya descartó la participación de la secretaría.

También, aseguró que todo el proceso estará blindado, detallando que, para este jueves, esperan que los aspirantes acrediten a 350 personas que estarán en la Ciudad de México el próximo viernes y sábado, para que tengan una sesión de capacitación y acreditación, para que puedan acompañar en los recorridos de las casas encuestadoras. Aseguró que tendrán lineamientos para no incidir en la elección de la o el coordinador nacional de la Defensa de la Transformación.

“Hay reglas básicas que ellos tienen que respetar, no pueden interferir en el levantamiento, no pueden repartir propaganda, no pueden obtener teléfonos celulares, tienen que respetar el desempeño de los encuestadores y de los demás representantes”, indicó.

Indicó que el próximo 27 o 28 de agosto, en presencia de las encuestadoras, se van a auditar los sistemas de la Comisión de Encuestas y se van a correr las muestras para garantizar que sean representativas a nivel nacional.