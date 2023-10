“Algunos hombres van a ganar su encuesta, pero no serán candidatos por el principio de paridad”, reconoció el líder nacional de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Mario Delgado.

En rueda de prensa, el líder morenista emitió su postura luego del acuerdo del Consejo del Instituto Nacional Electoral (INE) que obligará a partidos políticos a postular a gobernadores a cuatro hombres y cinco mujeres.

“Estamos de acuerdo en la paridad de género, no vamos a impugnar”, señaló. “Nosotros confiamos en la gente, la gente no elige al más popular, (…) la encuesta no es de popularidad ni de conocimiento, sino como evalúa la gente su honestidad, su credibilidad, cercanía, un conjunto de variables medidas que en conjunto dan el resultado, por eso nos ha ido tan bien”.

Explicó que si ganan las encuestas mujeres, van a ser inmediatamente Coordinadoras de Defensa de la Cuarta Trasformación, pero en caso contrario, sino hay cinco mujeres que ganen, se quitan las entidades y se analiza en conjunto donde hay mayor nivel de competitividad y ahí se determinará en que entidad va hombre y en cuál mujer.

En lo que respecta a Puebla, constantemente las encuestas publicadas han dado como primer lugar a Alejandro Armenta, seguido de Ignacio Mier, al gobierno del estado, superando a Olivia Salomón o Claudia Rivera.

Mario Delgado indicó que cuentan con perfiles competitivos en todas las entidades, pero serán las encuestas las que definan donde irá hombre y mujer.

Asimismo, informó que están en curso las encuestas en cada una de las nueve entidades donde habrá elecciones a gobernador, cuyos resultados confirmó se darán a conocer el próximo lunes 30 de octubre.

Explicó que ese día se van a citar a todos los aspirantes para presentarles los resultados de parte de las empresas a cargo que hacen las encuestas espejo y la Comisión Encuestadora de Morena.

“Se darán a conocer los resultados entidad por entidad en diez conferencias de prensa. Se informa a aspirantes y se sale a ruedas de prensa”, indicó.

“Al final se dará a conocer los criterios para el tema de género como se va a determinar, donde va hombre y mujer a partir de resultados”, señaló.

“Cualquier rumor que corra en siguientes días es falsa, no hay nada definido hasta el lunes Se informará la hora con absoluta transparencia”, insistió Mario Delgado.

Asimismo, anunció que se van a aprobar convocatorias para aspirantes a la Cámara de Diputados y Senado, por lo que habrá este miércoles una sesión para las convocatorias en Morena, las que se publicarán jueves o viernes habrá registros del 1 al 3 de noviembre y cuyos registros serán por internet.

Además del 20 al 25 de noviembre, serán los registros para quienes aspiren a cargos de representación proporcional.