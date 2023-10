Diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Protección Civil y Prevención de Desastres, que preside Ana María Balderas Trejo (PAN), emitieron comentarios respecto a los daños que ocasionó el huracán Otis en Guerrero y la atención a la población afectada por el fenómeno meteorológico.

Previamente, guardaron un minuto de silencio por las víctimas del huracán que impactó en las costas de Guerrero dejando también una enorme cantidad de daños materiales.

La diputada Balderas Trejo dijo que México necesita un fondo de desastres claro y transparente, al que los alcaldes y alcaldesas sepan cómo acceder. Por ello, planteó que se suba a la plataforma de la Coordinación de Protección Civil la forma de cómo se accede a los recursos. Además, apuntó que no solo Guerrero está afectado, sino también Baja California Sur y Sinaloa.

Refirió que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene un fondo para Desastres Naturales de 18 mil millones de pesos, de los cuales 10.8 son para atención de emergencias, 133.2 millones para posdesastre, cinco mil para reconstrucción y mil 200 para renovar el seguro catastrófico 2023-2024. También se tiene el Seguro de Catástrofes 2023-2024 por cinco mil millones de pesos y un bono catastrófico de 405 millones de dólares.

Informó que en la Cámara de Diputados se encuentra un centro de acopio, por parte de la Junta de Coordinación Política, e invitó a la ciudadanía a dejar sus donaciones.

La diputada Maribel Martínez Ruiz (PT) dijo que dará su voto de confianza al gobierno que ya apoya a esas comunidades y pidió que las y los legisladores colaboren para ayudar a las personas damnificadas de un fenómeno que no se había registrado antes en el país y para el que no se tenía previsión. Dijo que se buscará a las y los funcionarios para que den información y, si hay algún tema en particular, se agilicen las gestiones.

La diputada Montserrat Alicia Arcos Velázquez (PRI) señaló que es necesario contar con un fondo que atienda con recursos los desastres naturales, por lo que llamó a la reflexión para mantenerlo “o cámbienle el nombre, si quieren, pero necesitamos un fondo para prever estos desastres y enfrentarlos en el momento adecuado y oportuno”.

De Morena, el diputado Jorge Ángel Sibaja Mendoza (Morena) comentó que en esta administración se ha dado asistencia a la población afectada por los desastres naturales y, en éste en particular, la Secretaría de Bienestar y los servidores de la nación están en campo y apoyando. Llamó a vigilar que la ayude llegue a las familias, para lo que se requiere estar en territorio y cerciorarse que se dé el acompañamiento real.

También de Morena, la diputada Mónica Herrera Villavicencio afirmó que a dos días del huracán no se puede decir que no se hace nada o que se oculta algo, porque la mayoría del gabinete está en la zona y se tiene prevista una reunión del gobierno con hoteleros de Acapulco la próxima semana para crear un plan de reactivación turística. Pidió dar tiempo para saber los números y trazar la ruta a seguir. “Todos estamos colaborando desde nuestras trincheras” pues es tiempo de solidaridad sin banderas políticas.

La diputada Karla Verónica González Cruz (PAN) consideró fundamental que se explique de qué forma se ejercen los recursos destinados al Fonden y cómo se da respuesta a la población afectada cada año por los desastres naturales. Asimismo, cómo se coordinan las instituciones y se destina el bono para desastres que podría ayudar a las familias que sufrieron daños por el huracán Otis.

En tanto, el diputado de Morena, Azael Santiago Chepi, mencionó que de acuerdo con datos del Subsecretario de Hacienda hay mil 700 millones de pesos para la atención inmediata de los damnificados. Además, respaldó el exhorto para que esta Comisión supervise las reglas de operación, a fin de que los recursos sean ejecutados con transparencia.

Opinión al PPEF 2024

Asimismo, se avaló con 15 votos a favor, uno en contra y cero abstenciones la opinión de la Comisión en sentido positivo, respecto al proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2024, relativo a los Ramos 23 Provisiones Salariales y Económicas y 411 de la Unidad de Política y Control Presupuestario.

En el mismo documento, se anexa el “Formato 3 Propuestas de Modificación a Programas Presupuestarios 2024”, requerido por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, que identifica los programas presupuestales que se proponen afectar, en sentido de reducción y ampliación, señalados en la recomendación.

Propone ampliar el presupuesto del “Fondo de Prevención de Desastres Naturales”, con clave presupuestaria N002, por un importe de 500 millones de pesos adicionales a lo presentado originalmente en el proyecto de PEF 2024, considerando reducir el mismo importe al “Fondo de Desastres Naturales”, con clave presupuestaria N001.

La diputada Balderas Trejo hizo un llamado para que esta opinión se tome en cuenta y el esfuerzo realizado para proponer el fortalecimiento del presupuesto en estas materias.

Una vez aprobado, se remitió a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.