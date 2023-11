La cuenta X del expresidente Vicente Fox fue dada de baja, luego de que se hiciera pública la denuncia en su contra por violencia política de género contra Mariana Rodríguez, esposa de Samuel García, gobernador de Nuevo León y precandidato a la presidencia por Movimiento Ciudadano (MC).

Hasta el momento, no se ha conformado si la cuenta fue eliminada por el propio Vicente Fox, o la desaparición responde a alguna sanción de la red social.

La tarde de este 27 de noviembre, Jorge Álvarez Máynez, coordinador de precampaña de Samuel García, presentó una queja ante la Unidad Técnica de lo Contencioso (UTCE), en el Instituto Nacional Electoral (INE), contra el expresidente, a quien acusó de violencia política de género en contra de Mariana Rodríguez.

Esto debido a una publicación realizada el pasado 25 de noviembre, en la cual el mandatario se refirió a Mariana como “dama de compañía”.

“Cuéntanos la historia. Hay mucho detrás de esa sonrisa y esa dama de compañía”, escribió.

Mariana Rodríguez también respondió al mensaje del exmandatario de México en sus redes sociales:

“Señor, no soy una dama de compañía. Soy una mujer, soy licenciada, soy empresaria, soy esposa y soy madre. No le permito que me hable así a mí, ni a ninguna otra mujer. No somos accesorios, ni objetos, ni puede faltarnos al respeto y menos de esa forma tan vulgar”.