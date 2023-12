El presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció con respecto a los hechos violentos registrados el día anterior entre integrantes del crimen organizado y pobladores de la comunidad de Texcaltitlán, Estado de México, que dejaron un saldo de 14 muertos.

El mandatario, quien se encontraba de gira en Atlacomulco e Ixtlahuaca, Estado de México, al momento de los eventos, reiteró que es necesario el combate contra el consumo de drogas para reducir la influencia de los grupos de la delincuencia organizada y debilitar el reclutamiento de jóvenes.

“Hay que cuidar mucho que no haya consumo de droga, porque tenemos que combatir el narcotráfico y esto que está pasando que ayer lamentablemente se dio en el Estado de México, la extorsión y el llamado pago de piso, todo eso lo tenemos que combatir, pero entre todos”, expuso el titular del Ejecutivo desde Pungarabato, Guerrero.

Reiteró que, de no atender de manera especial el problema de las drogas, podría convertirse en una pandemia, como ocurre en Estados Unidos.

“Nosotros tenemos que mejorar las condiciones de vida, de trabajo, ofrecer a los jóvenes oportunidades, que no se sientan solos, que no haya vacío, hay que apapacharlos mucho, mucho amor en la familia, no olviden eso”, dijo.

La autoridad detalló en un comunicado que ocho de los fallecidos eran presuntos miembros de una célula criminal, mientras que los otros cuatro eran vecinos de Texcaltitlán.

Reportes refieren que el enfrentamiento se debió a un conflicto por el cobro de "derecho de piso", presuntamente luego de una negociación fallida, en la que los presuntos criminales pretendían elevar la cifra que cobraban a los comerciantes, de acuerdo con Milenio.

La Secretaría de Seguridad del Estado de México precisó que los hechos están siendo investigados por la Policía Estatal, en coordinación con la Guardia Nacional y las autoridades ministeriales, a fin de esclarecer completamente lo ocurrido.

Con información de Xinhua y agencias.