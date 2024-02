El senador Ricardo Monreal Ávila aseguró no sentirse amenazado tras los recientes asesinatos de su cuñado y sobrino en el estado de Zacatecas, asimismo, señaló que no solicitará mayor seguridad.

“No me siento amenazado, de hecho, no tengo seguridad, nunca he tenido. Tengo en el servicio público 45 años y nunca he tenido seguridad, incluso ni aquí en el Senado. El único que me acompaña es quien me ayuda a manejar. Ni en mi casa, que es casa de todos ni en ningún lugar tengo seguridad y no voy a cambiar”, declaró.

Durante rueda de prensa en la Cámara de Senadores, el senador llamó a no lucrar con la muerte de su sobrino Jorge Antonio Monreal y de su cuñado Juan Pérez Guardado: “yo no lo hago, no lo haré, es reprobable y es vil que se lucre con este tipo de cosas”.

El 7 de febrero fue asesinado Juan Pérez Guardado, director de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Fresnillo, a manos del crimen organizado. Tan sólo tres días después, el 10 de febrero también se reportó el homicidio de Jorge Antonio Monreal Martínez, sobrino del legislador y del gobernador David Monreal.