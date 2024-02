La Policía Cibernética ya investiga la manera en que fueron publicados en redes sociales los números telefónicos de la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, así como del hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, José Ramón López Beltrán y Jesús Ramírez, entre otros, reveló Gerardo Fernández Noroña.

El coordinador de Enlace con Organizaciones Sociales y Civiles de Sheinbaum, cuyo número también se filtró, aseguró que la autoridad ya busca a los responsables y también se hará una denuncia.

"La Policía Cibernética está haciendo una investigación porque esas cosas ya hay que detenerlas (...) Vamos a ver si se presenta alguna conducta delictiva, pero me llama la atención que el INAI no está investigando estas filtraciones, como lo hizo con el compañero Presidente", mencionó.

Sobre la filtración de su número telefónico, Fernández Noroña explicó que ha sido agredido: "Dieron a conocer dos números míos, en uno tengo como 300 llamadas y como mil mensajes ofensivos, es una actitud muy cobarde, lo que quieren es vengarse de un asunto que no tienen razón; hay una campaña brutal de 'narcopresidente', de 'narcocandidata', con dinero de la derecha del exterior del País", dijo.

Datos supuestamente filtrados tras artículo de The New York Times

A través de redes sociales, la aspirante a la presidencia por Morena, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que a lo largo de este sábado recibió diversas llamadas y “mensajes de odio”, luego de que se publicara su número telefónico.

“Es obvio lo que quieren hacer, de nuevo sus ataques son tan burdos como inofensivos. Los números que deberían preocuparles son los de las encuestas. A cambiar el número de teléfono. Que tengan buen día”, indico.

De acuerdo con el hijo de López Obrador, José Ramón López Beltrán, la filtración sería una “venganza”, luego de la conferencia de prensa matutina donde el presidente exhibió el número de la periodista de The New York Times, Natalie Kitroeff, autora de un artículo en el que señala que personas cercanas al mandatario pudieron haber recibido dinero del crimen organizado.

“En las últimas horas, he sido objeto de un acto de invasión a mi privacidad, a través de la filtración de mi número de teléfono. Este acto, que entiendo como una forma de venganza y un intento de hacer daño, no solo me afecta a mí, sino que también pone en peligro a mi familia y a la seguridad que merecen”, mencionó.

Insistió que su padre no difundió el número de la periodista, pues señaló que sólo fue mostrada una carta con los datos de la periodista, en la que, según acusó, trató de extorsionar al presidente y su familia.