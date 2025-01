A las 11:30 de la mañana del pasado jueves en la farmacia Guadalajara en Tepantongo esquina San Diego el estado de Morelos fue asaltado el cantante Carlos Cuervas a quien le quitaron todas sus pertenencias.

Carlos Cuevas es conocido en Cuernavaca por el programa donde trabaja como conductor “A ritmo de Bohemia” transmitido en YouTube, además de que es cantante de boleros.

“Se llevaron las llaves de mi camioneta, pero qué tristeza que pase esto como a mucho de los cuernavacenses que tenemos la fortuna de vivir aquí en Cuernavaca, si se habla bien de Cuernavaca y toda mi vida he hablado bien de Cuernavaca y hoy tengo que hablar mal por las autoridades, no quise levantar el acta porque no sé si estén coludidos, la misma policía, la fiscalía con estos delincuentes”, narró Cuevas a través de un video.

El cantante @carlos_cuevas relata como fue víctima de la delincuencia en #Cuernavaca #Morelos 🚨



Cuevas describe que fueron dos ladrones quienes asaltaron la farmacia en una avenida que es muy transitada y que a su parecer venían drogados. Además, no sólo robaron el dinero del establecimiento y a él, sino también a otra persona que estaba en el lugar y que estaba por comprar medicinas.

El señor Cuevas lamentó la inseguridad que ocurre en el estado y mandó un mensaje a la comunidad de Cuernavaca para que tengan cuidado ya que fue asaltado con violencia debido a que le pegaron con la cacha de la pistola en la cabeza y tuvo que acudir a la Cruz Roja para que le suturaran la herida.

Finalmente, pidió a las autoridades investiguen el hecho a través de las cámaras de seguridad que están en la farmacia.