La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, insistió este martes que su Gobierno mantiene una estrecha comunicación con el de Estados Unidos para el tema de las deportaciones de migrantes en situación irregular, sin llegar a ser un "tercer país seguro".

La mandataria expresó que el Gobierno estadounidense "está trabajando" con los gobiernos de Centroamérica para que sean un "tercer país seguro".

"Sabemos que el Gobierno de Estados Unidos está acordando con los distintos países de América Latina y de otras nacionalidades, (pero) nosotros lo que tenemos es coordinación, comunicación sin subordinación", indicó Sheinbaum durante su habitual conferencia de prensa matutina desde el Palacio Nacional, en la Ciudad de México.

Aclaró que lo que firmó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras asumir su segundo mandato al frente de la Casa Blanca, de manera unilateral, es el Protocolo de Protección a Migrantes (MMP, por sus siglas en inglés), un programa que devuelve a México a ciertos migrantes que ingresan al país vecino del norte de manera ilegal.

Sheinbaum reiteró que su Gobierno es "humanista" y, al igual que en administraciones pasadas, bajo condiciones de riesgo, no dejaría a la deriva a ninguna persona extranjera.

"Nosotros, como mexicanos, si hay una persona extranjera en la frontera, nosotros por razones humanitarias no podemos, con menos 7 grados en Ciudad Juárez, no atender por razones humanitarias a las personas, y hay coordinación permanente que ha existido en el pasado, no es algo nuevo", asentó.

“Nosotros estamos actuando con dignidad, con soberanía, con responsabilidad, mucha responsabilidad, y buscando siempre el diálogo, en la defensa de nuestra soberanía y del respeto de los mexicanos y mexicanas", puntualizó.

Durante la conferencia, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, anunció la puesta en marcha de 10 centros de atención en la frontera norte para miles de connacionales que lleguen repatriados de Estados Unidos.

Dijo que la capacidad en algunos es para 2 mil 500 personas y en otros para 2 mil 650, contando a los servidores públicos, y cuentan con calefacción, agua potable, alimentación, camas y cobijas, dentro del recién creado programa "México te abraza", con el que se pretende apoyar a los connacionales deportados.