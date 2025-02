La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, advirtió este jueves que la reciente designación de seis cárteles mexicanos como organizaciones terroristas por parte del gobierno de Estados Unidos no debe convertirse en una excusa para vulnerar la soberanía del país.

“Colaboramos, nos coordinamos y trabajamos juntos con el gobierno estadounidense, pero no hay injerencismo, no hay violación a la soberanía. Frente a esta designación, nosotros no negociamos la soberanía”, declaró Sheinbaum durante su conferencia matutina. Además, aclaró que la decisión tomada por la administración de Donald Trump no fue consultada con el gobierno mexicano.

Sheinbaum enfatizó que, si bien el gobierno estadounidense puede emplear las denominaciones que considere adecuadas para referirse a los grupos criminales, la relación con México se basa en la colaboración y no en la subordinación. “Ellos pueden ponerles el nombre que decidan, pero con México, colaboración y coordinación, nunca subordinación”, puntualizó.

Tras la publicación oficial del decreto en EE.UU., la mandataria mexicana anunció dos reformas constitucionales, a los artículos 19 y 40 para prohibir y sancionar “con la pena máxima” cualquier acto de injerencia o “intromisión” desde el extranjero. Entre las nuevas disposiciones se incluye la prisión preventiva para extranjeros involucrados en estos delitos.

El gobierno de Trump incluyó al Cártel de Sinaloa, el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cárteles Unidos, el Cártel del Noreste, el Cártel del Golfo y La Nueva Familia Michoacana en su lista de organizaciones terroristas extranjeras, una medida que podría implicar sanciones más severas y acciones directas contra estas organizaciones criminales.