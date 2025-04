La presidenta Claudia Sheinbaum manifestó su inconformidad ante los presuntos actos de campaña anticipada realizados por la senadora morenista Andrea Chávez, quien ha sido señalada por llevar camiones de atención médica con su imagen impresa a comunidades de Chihuahua.

“Voy a enviar una carta a la dirigencia de Morena, porque creo que tiene que haber reglas, no se debe adelantar nada”, declaró la mandataria durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional.

Sheinbaum aclaró que su postura no representa una orden al partido, sino una sugerencia para que se establezcan normas claras que eviten adelantos en los procesos internos. “Las sanciones no me corresponden a mí. Mi opinión personal es que nuestro movimiento debe poner reglas para todas las elecciones y la ética del militante”, subrayó.

La presidenta también recordó que Morena ya había llamado a sus militantes a respetar el acuerdo para erradicar el nepotismo de cara a las elecciones intermedias de 2027, pese a que la legislación correspondiente entrará en vigor hasta 2030.