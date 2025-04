El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó la prohibición del Instituto Nacional Electoral (INE) para que funcionarios públicos difundan mensajes sobre la elección judicial, al considerar que se limita la difusión de la participación ciudadana.

Con tres votos a favor y dos en contra, el TEPJF determinó que funcionarios públicos de todos los poderes y niveles de gobierno podrán hablar sobre la elección judicial.

La magistrada presidenta, Mónica Soto, indicó que es “absurdo” mantener en secreto que habrá elecciones el próximo 1 de junio y silenciar a los poderes que promovieron candidaturas, al considerar que el INE emitió un acuerdo que limita la difusión de la participación ciudadana.

Esto a pesar de que está prohibido expresamente en el artículo 506 de la LGIPE, como lo rebatieron la magistrada Janine Otálora y el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón.

“Antes de iniciar mi posicionamiento jurídico les voy a decir un secreto, va a haber elecciones el próximo primero de junio de este año pero no se lo digan a nadie”, comentó

“Yo no encuentro, he llegado hasta sentir que es el absurdo el tratar de tener la exclusividad de hablar sobre democracia, solamente para el Instituto Nacional Electoral porque es el que organiza el proceso electoral o los organismos públicos electorales en los estados, eso no puedo asimilarlo, no puedo digerirlo siquiera”, reiteró.

El artículo 506 de la LGIPE dice en su apartado 1 que “queda prohibido el uso de recursos públicos para fines de promoción y propaganda relacionados con los procesos de elección de personas integrantes del Poder Judicial, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 134 de la Constitución”.