La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que enviará una carta a Morena para pedir un regreso a los principios que dieron origen al movimiento: la austeridad, la honestidad y el rechazo al nepotismo. Su declaración se da en medio del escándalo que envuelve a la senadora de Chihuahua, Andrea Chávez, acusada de utilizar recursos e infraestructura hospitalaria para promover su imagen rumbo a una eventual candidatura, y de tener vínculos con empresarios ligados a Adán Augusto López.

“Cuando veo cosas que están pasando, como esta, una humilde opinión puede servir”, dijo la mandataria, quien recordó las enseñanzas de López Obrador: hacer campaña con un par de zapatos y un morral. “Toda la parafernalia del poder, no. No, no, no, no, no, no”, insistió, en referencia a gastos excesivos, lujos y despliegues de seguridad injustificados entre funcionarios del movimiento.

Sheinbaum subrayó que la carta abordará tres temas clave: reglas claras para quienes aspiren a un cargo en 2027, el ejemplo que deben dar los servidores públicos del movimiento, y el rechazo al nepotismo. Sobre esto último, reiteró que Morena adelantará para 2027 la prohibición de candidaturas a familiares de quienes ocupan un cargo público, alineándose con la reforma constitucional que entrará en vigor en 2030.

“La transformación no puede perder su esencia”, afirmó Sheinbaum. “No mentir, no robar y no traicionar al pueblo: esa es nuestra causa, y quienes forman parte de este movimiento, aunque estén en funciones, deben honrarla todos los días”.