La mañana de este martes 12 de abril se registró un ataque armado al interior de una de las estaciones del metro de Nueva York, Estados Unidos.

El ataque armado se registró en la estación Sunset Park, la cual, tras los reportes de los ciudadanos, se encuentra cerrada para que los elementos de emergencia atiendan a los heridos.

De acuerdo con los primeros reportes, al menos cinco personas sufrieron heridas de bala, mientras otras tantas salieron despavoridas de la zona tras la detonación de las armas de fuego.

Minutos más tarde, el Departamento de Policía de Nueva York, descartó la presencia de explosivos como se había afirmado en un principio.

In regard to the multiple people shot at the 36th Street subway station in Brooklyn, there are NO active explosive devices at this time. Any witnesses are asked to call @NYPDTips at #800577TIPS. Please stay clear of the area. More provided information when available. pic.twitter.com/8UoiCAXemB