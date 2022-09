El fantasma de la ópera, la obra más exitosa de Andrew Lloyd Webber, se prepara para bajar el telón en Nueva York. Los productores han anunciado este viernes que después de 35 años en Broadway, la representación de despedida del espectáculo más longevo de la historia teatral de la ciudad será el sábado 18 de febrero de 2023.

El teatro aún no ha puesto a la venta para las cuatro últimas semanas. El musical acumula más de 13 mil 500 representaciones, más que ningún otro en la historia de Broadway. Desde su estreno en 1988, solo ha tenido un parón largo por la pandemia (desde el 12 de marzo de 2020 hasta el 22 de octubre de 2021).

Nunca ha terminado de recuperarse del golpe que para los teatros supuso el confinamiento. El público no ha vuelto como antes a las salas y El fantasma de la ópera es un espectáculo muy caro que no sale rentable con media entrada.

En esas más de tres décadas de representaciones en el teatro Majestic, al lado de Times Square, la obra ha sido un imán para los turistas y un símbolo de los musicales.

Basada en la novela francesa de 1910 del mismo nombre de Gaston Leroux, cuenta la historia de una hermosa soprano, Christine Daaé, que se convierte en la obsesión de un misterioso genio musical que vive oculto en un laberinto subterráneo bajo la Ópera de París y lleva una máscara para ocultar una deformidad física. La obra es un triángulo de amor, celos y pasión por la música.

La escena de la gran lámpara de araña que se estrella y canciones como The Music of the Night se han quedado grabadas en la retina y los oídos de los millones de espectadores que han acudido a verla en todo el mundo.

Del mismo creador que Cats, Evita o Jesucristo Superstar, la obra fue estrenada en el West End de Londres en 1986, donde sigue representándose con una versión de menor coste, y llegó a Broadway en 1988.

Exportada a todo el mundo, ha generado más de 6 mil millones de dólares en ingresos de taquilla, una cota solo superada por El Rey León, según Variety. Ninguna película de cine ha recaudado tanto. Si solo se cuenta Broadway, es el tercer musical más taquillero de la historia, con más de mil millones de dólares, por detrás también de El Rey León y de Wicked, ambas aún en cartel.