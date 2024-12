En medio de protestas ante las amenazas de deportaciones, el pasado jueves se realizó una reunión entre Erick Adams, alcalde de la ciudad de Nueva York, y Tom Homan, “zar de la frontera” del presidente electo Donald Trump, con el fin de trabajar en conjunto para “perseguir a inmigrantes que se encuentran cometiendo crímenes”, por lo que la ciudad, cooperará con el fin de deportarlos.

“No vamos a ser un refugio para los que cometan crímenes contra inmigrantes inocentes, inmigrantes y neoyorquinos. Esa fue mi conversación con el zar de la frontera”, puntualizó el alcalde de Nueva York durante una rueda de prensa.

El alcalde Erick Adams, desde la victoria de Donald Trump en las pasadas elecciones, consideró la posibilidad de reducir las llamadas “políticas santuario” de la ciudad neuyorkina.

Además, Adams puntualizó que para realizar dicho trabajo en conjunto, se encuentra examinando con su equipo legal el alcance que tienen como alcalde y poderes ejecutivos para cooperar con los agentes de inmigración.

En los dos últimos años, la ciudad de Nueva York ha recibido a más de 200 mil inmigrantes, que en su mayoría son de origen venezonalo, y a quienes les ha ofrecido desde comida, albergue, asistencia legal y servicios de salud, así como educación para los menores

“Vamos a decirles a los que están aquí, que respetan la ley, que sigan utilizando los servicios de la ciudad, educando a sus hijos, usando la atención médica, protección pública y las cosas por las que hemos estado orgullosos durante mucho tiempo... Pero no seremos un refugio seguro para quienes cometen actos violentos. No lo hacemos por quienes son ciudadanos y no lo vamos a hacer por aquellos que son indocumentados”, reiteró el alcalde de Nueva York.

Anuncian reducción de albergues

Al mismo tiempo, y debido al descenso en el número de nuevas llegadas a la ciudad, funcionarios anunciaron planes con el fin de reducir un sistema de albergues de emergencia para inmigrantes.

El complejo de tiendas construido en un antiguo aeropuerto, propiedad del Gobierno federal, en Brooklyn, será uno de los albergues que cerrarán en Nueva York.

Cabe mencionar que Tom Homan, se encontró a cargo de las deportaciones durante la administración de Barack Obama, y será el responsable de supervisar las deportaciones, y las fronteras Norte y Sur de Estados Unidos durante el Gobierno de Trump.