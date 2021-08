La Secretaría de Infraestructura y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) llevan un avance del 80 por ciento en la revisión de los puentes estructurales, por lo que el gobernador, Miguel Barbosa, instruyó a que en dos semanas quede listo el dictamen final, a su vez informó que no hay riesgo en la intersección de bulevar Las Torres y Vía Atlixcáyotl.

“Estoy recibiendo el reporte de que van en el 80 por ciento, que me piden tres semanas, les doy dos, quiero al final de mes un reporte ya de los dictámenes, no en tres semanas, dos semanas”, dijo el mandatario estatal, luego de que la Secretaría de Infraestructura a cargo de Juan Daniel Gámez Murillo inició la revisión con CMIC de los puentes hace varias semanas.

Por otra parte, el gobernador abundó en que no hay riesgo en el puente de la intersección de bulevar Las Torres y Vía Atlixcáyotl, pues ya se hizo una revisión en este tramo.

“En este cruce de las Torres y Atlixcáyotl ya se hizo una revisión estructural, me ha comunicado la Secretaría de Infraestructura de manera verbal que no tiene daño estructural, que requiere de mantenimiento y que se va a empezar los siguientes días, aunque sea cuestión del municipio lo hacemos nosotros no hay problema y no pone en riesgo la vida de los poblanos. Se lo he pedido por escrito para que tenga ese documento por escrito de que no se corre ningún riesgo para los poblanos”, puntualizó el gobernador, Miguel Barbosa.

La estructura requiere mantenimiento: Secretaría de Infraestructura

A través de un boletín de prensa, la Secretaría de Infraestructura informó que ya se revisó el área inferior del puente, por lo que se concluyó que la estructura únicamente requiere mantenimiento, mismo que será programado en los próximos días.

Se abundó en que la condición del puente no pone en riesgo la seguridad de los automovilistas, aunque la Secretaría de Infraestructura intervendrá la superficie de rodamiento y los drenes pluviales, ya que estos últimos presentan deterioro de manera superficial.

El tema corresponde revisarlo al municipio de Puebla, sin embargo, es el gobierno del estado el que interviene para la tranquilidad de los ciudadanos quienes transitan por este tramo.

Se revisan 22 puentes

La Secretaría de Infraestructura requirió los servicios de la CMIC, por lo que se realiza la revisión en de 22 puentes con el objetivo de que se trabaje en los que se encuentren fallas estructurales y de esta forma no poner en riesgo a los ciudadanos.

Lo anterior fue por orden del gobernador, Miguel Barbosa, el pasado mes de junio, quien advirtió que en el caso de haber irregularidades en la construcción de los puentes se pondrán las denuncias correspondientes, por obras mal construidas.

“Ordenamos hacer un nuevo dictamen y se está haciendo por la CMIC y pronto tendremos el dictamen porque necesitamos que los poblanos tengan seguridad, no vamos a correr ningún riesgo”, comentó en aquel momento el mandatario estatal.

La revisión de los puentes comenzó en la entidad como una medida preventiva, luego de que se ventilarán casos de grietas y puentes en malas condiciones no solo en Puebla capital sino al interior del estado.