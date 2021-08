Sigue la incertidumbre en el caso del aún diputado federal Mauricio Toledo Gutiérrez, por el distrito de San Martín Texmelucan, quien se encuentra fugado en Chile, país donde también tiene ciudadanía.

Su huida luego de que fue desaforado para ser detenido por las acusaciones de enriquecimiento ilícito que tiene en su contra cuando fue alcalde de Coyoacán en la Ciudad de México.

El 1 de septiembre tendría que tomar posesión de un segundo periodo como diputado federal al lograr su reelección, sin embargo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), determinó que sea su suplente quien lo haga.

En tanto, los abogados defensores de Mauricio Toledo, afirmaron que el legislador sin fuero no podrá ser extraditado a México por acuerdo que se firmó con el país sudamericano.

Su abogado defensor en Chile, Gonzalo Cisternas, aseveró que el legislador méxico-chileno ha sido víctima de persecución política en México y se demostrará con pruebas que es inocente.

“Nuestro representado, y así lo demostraremos, ha sido víctima de persecución política en su país, por lo que hemos ratificado ante el máximo tribunal su entera disposición para colaborar con la justicia y esclarecer los hechos”, señaló en un comunicado emitido desde el país andino.

Afirmó además que Toledo Gutiérrez, tal como lo ha reiterado a través de sus redes sociales, afirma ser víctima de persecución política, por lo que, ante una eventual solicitud de extradición, la justicia chilena podría negarla.

En relación con el acuerdo firmado entre Chile y México, explicó el abogado, que la extradición no podrá ser concedida por delitos considerados como políticos por la parte requerida.

Tampoco en el caso de que el país requerido tenga motivos para suponer que la solicitud de extradición motivada por un delito común ha sido presentada con la finalidad de perseguir a un individuo a causa de opiniones políticas.

Insiste en que llegó a Chile el 26 de julio por compromisos adquiridos con anterioridad, por lo que el diputado confirmó su absoluta confianza en la justicia chilena, en su imparcialidad e independencia.

Mauricio Toledo acudió al Departamento de Extranjería de la Corte Suprema de Chile para informar sobre su domicilio en el país andino y reiterar su voluntad y disposición para cualquier requerimiento.

El 11 de agosto pasado, en la sesión de la Cámara de Diputados se aprobó el desafuero.

En la sesión el fiscal especializado en Materia de Combate a la Corrupción de la Ciudad de México, Rafael Chong Flores, informó que Toledo tuvo ingresos por 20.8 millones de pesos de 2012 a 2019.

Sin embargo, su remuneración neta por su cargo público de jefe delegacional de Coyoacán, de diputado local y diputado federal ascendió a 9.4 millones.

Con una diferencia de 11.4 millones de pesos que no fueron declarados y no fue explicado su origen, sumado al hecho de que en 2017 recibió 3.4 millones por sueldos y salarios de la empresa Consultoría de Gestión Empresarial Lebrija, la cual no tenían los recursos para realizar un pago de esta cantidad.

Además, reportó dos transferencias electrónicas por la cantidad de 5.7 millones de pesos para el pago de dos departamentos en 2019.

Sin embargo, en 2018 sus ingresos fiscales fueron de 4 millones de pesos y en 2019 de 1.8 millones de pesos, “siendo evidente que previo a estas adquisiciones contaba con un aumento patrimonial inexplicable”.