A pesar de haberse aprobado por parte del Congreso del Estado la Ley de Búsqueda de Personas, el Colectivo La Voz de los Desaparecidos mantiene el plantón a las puertas de la sede del poder legislativo luego de que sus representantes señalaran que no les satisfizo el documento, mientras los comercios de la calle 3 Poniente resienten los 42 días de cierre.

Luego de que por unanimidad los diputados votaran la iniciativa de ley que conjuntó los documentos presentados por el ejecutivo del estado, así como de la diputada Estefanía Rodríguez Sandoval, los integrantes del colectivo señalaron que está incompleta, y que el nombre debe ser “Ley de Desaparecidos”, además de solicitar un fondo que sea operado por particulares.

El pasado martes cuando se aprobó la ley, los manifestantes realizaron una protesta en la que pedían que se llamara “Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas del estado de Puebla” y no solo “Ley de Búsqueda de Personas de Puebla”, así como un “presupuesto estatal” obligado para el gobierno.

Con playeras en las que tenían rostros de sus familiares, mostraron pancartas con consignas como “simuladores”, “ley incompleta” “hasta encontrarlos” “no teman a un corrupto que solo estará 3 años”, “no somos uno, no somos diez, pinche gobierno cuéntanos bien”.

Sostuvieron que se tuvo que haber contemplado el cambio de nombre, reconocer los derechos básicos de las víctimas directas e indirectas, sujetar la actuación de todas las autoridades involucradas en la ley y garantizar la mayor protección respecto a la participación de los familiares.

También, incorporar pautas forenses de carácter multidisciplinario para la identificación humana y crear un fondo especí­fico para combatir el fenómeno de la desaparición de personas en el estado, comprometiendo un porcentaje del presupuesto de egresos para ello, lo cual no fue contemplado por los diputados.

Reiteraron que una de las situaciones que se presentan, es que no hay un Fondo de Reparación de Daño, que debe analizarse para que se incluya en el documento final, además de asignar un presupuesto especial para la búsqueda.

Comercio y servicios afectados

Luego de 42 días de plantón encargados de establecimientos entre los que se encuentran, dos hoteles una tienda departamental, Tacos Tony, El Cazador, entre otros señalaron que las ventas se han venido abajo ya que la gente opta por caminar por las avenidas Reforma, así como por la 5 Poniente para evitar pasar frente al plantón.

Indicaron que esperaban que con la aprobación de la ley las personas se retiraran del lugar, pero al llegar éste miércoles a los negocios se dieron cuenta que sigue el plantón, y el daño a su economía.

Uno de los meseros de El Cazador señaló que si él no trabaja un día su familia no come, y en éste caso las personas se mantienen en plantón sin trabajar, por lo que no sabe de dónde se está obteniendo el dinero para la movilización de casi mes y medio.