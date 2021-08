El ex presidente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Rafael Micalco Méndez advirtió que la sesión del Consejo Estatal del pasado jueves aún no ha sido aprobada en su legalidad ya que se presentaron situaciones que no dar certeza, e indicó que la Comisión Organizadora del Proceso Interno para la renovación de la dirigencia, no está aún reconocida, e incluso se podrá impugnar.

En conferencia de prensa en la que informó que superó el COVID, y se encuentra en la rehabilitación de pulmones, advirtió que la dirigencia estatal no está dando certidumbre al proceso interno, y las dos sesiones convocadas del Consejo Estatal presentan algunas irregularidades.

Sostuvo que el pasado 22 de agosto no hubo quórum para que se llevara a cabo la sesión, y la cita para los consejeros se hizo con un lapso menor de 24 horas como lo marcan los estatutos, por lo que el pasado jueves se debió reponer.

Señaló que en la sesión del 26 de agosto que fue por vía zoom, fue complicado contar los votos, y hubo consejeros que se quejaron en el sentido de no se contabilizaron los votos, y De la legalidad de la última sesión del consejo, Micalco Méndez expuso que se sigue sigue analizando la misma, una vez que se determine se decidirá.

Comentó que la impugnación que se presentará será por la falta de condiciones y la carencia de un piso parejo.

Manifestó que se tiene que trabajar porque en la próxima dirigencia estatal se encuentren representados todos los equipos y que no haya zancadillas.

Reorientar el gasto para uniformes

Por otra parte en la conferencia de prensa el diputado local electo propuso reorientar el gasto para la compra de uniformes escolares y utilizar el recurso para la adquisición de productos y la entrega de “kits contra Covid-19” a los estudiantes de Puebla.

Advirtió que no es el mejor momento para regresar a clases presenciales porque la cifra de contagios se mantiene en parámetros de 600 casos diarios además que no hay certeza que las escuelas se encuentren en buenas condiciones.

Subrayó que para el ejercicio fiscal 2021 se aprobaron 460 millones de pesos para la adquisición un millón de uniformes y en este momento este recurso se podría utilizar para la caretas, cubrebocas, gel antibacterial, material de limpieza, test y pruebas Covid-19, que se entreguen semanalmente.

“Podemos ayudar a la economía de los padres de familia que con este regreso a clases van a tener que estar erogando recursos de manera constante y permanente en este tipo de instrumentos para la salud de sus peques. Partiendo que los cubrebocas tienen una vida útil de unas horas y hay que estarlos cambiando constantemente”.

Micalco Méndez advirtió que estará vigilante que no se presione a los padres de familia para que los niños regresen a las clases presenciales y en caso de detectar que así esté ocurriendo presentar la queja correspondiente y proteger la salud de los menores.