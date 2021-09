El panista, Francisco Fraile García, pidió a los militantes de su partido "no equivocarse" en la elección del presidente estatal del PAN, donde aún está sin confirmarse si sólo participarán mujeres, o el proceso será mixto y advirtió del riesgo de dejarse llevar por el canto de las sirenas ya que alguien les habló bonito, o irse al extremo de votar enojado.

Quien ya fuera dirigente estatal señaló que se vive ya un proceso interno en el que hay que ver quién puede llevar a mejor puerto al Partido Acción Nacional para el 2024, donde está en juego el futuro del estado, y del país en general.

“Qué se necesita escoger al hombre o la mujer adecuado para llegar a ello, no se trata de ver si con ello se garantiza un comité directivo, estatal, municipal, o una permanencia para sí mismo, sino pensar en el verdadero bien común”

Francisco Fraile expuso que la idea central es la siguiente: “vale la pena pensar a quién se pone a la cabeza del Partido para que nos lleve a un éxito que es la presidencia de la república, la gubernatura del estado, las principales presidencias municipales, pero principalmente ganar los dos congresos.”

Indicó que hay que ir a una verdadera elección y no sólo señalar “se portó bonito conmigo y me dijo sí, o se portó mal y me dijo no”, en si en ocasiones quedó "algún rencor”.

Pidió reflexionar “esa mujer, ese hombre puede llevarnos a un éxito, o a un fracaso, y los fracasos se miden muy rápido en la política, sobre todo en la partidista, y esos se miden cuando no se gana un congreso local, cuando no se gana un Congreso Nacional, cuando se pierde un Senado de la República".

Insistió en que para poder aspirar al 2024, el Partido Acción Nacional (PAN), debe reconocer que perdió la elección 2021, tanto la federal como local, una vez que le tocaron “caramelos”, pero no ganó ni la Cámara de Diputados, o el Congreso del Estado.

Dijo que no se pueden hablar de una victoria por tener algunas diputaciones de mayoría, presidencias municipales en el país, cuando se perdió la mayoría en la Cámara de Diputados, así como la mayoría de las gobernaturas.

Fraile García indicó que si en el caso de Puebla se ganaron cuatro diputaciones federales y se perdieron 11, pues se tiene que reconocer que se obtuvieron puntos, pero está muy lejos de que se le considere una victoria.

Recordó que la meta del PAN, con o sin alianza era lograr quitar la mayoría al Movimiento Regeneración Nacional (Morena), tanto a nivel federal en la Cámara, como en lo local, que es el Congreso del Estado, pero no sucedió ni lo uno, ni lo otro.

“Debemos reflexionar si bastaba con que ya no tenga mayoría absoluta Andrés Manuel López Obrador. Esa sirve para las reformas constitucionales, pero nos olvidamos del tema del presupuesto que puede ser aprobado con una mayoría simple que va a alcanzar Morena con sus Aliados”.

“Lo que se buscaba era que se lograra la mayoría en la Cámara, y no para frenar al presidente, sino para sentarse a dialogar, a negociar; Lo mejor que debía pasarle al país era que al haber el verdadero equilibrio de poderes, entonces ya no se pueden cometer abusos, desaparecer fideicomisos como el FONDEN, que ahora lo extrañan en los estados que están padeciendo los efectos de las lluvias”.