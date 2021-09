El gobernador, Miguel Barbosa Huerta, resaltó la trayectoria política de Marcelo Ebrard Casaubón durante más de 30 años, sin embargo, señaló que no se pronunciará con respecto a la aspiración presidencial de nadie, pues el escenario político debe ser más claro y observando la visión del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En conferencia de prensa, el mandatario estatal dio la bienvenida a Ebrard Casaubón quien estuvo en la entidad y a quien se le menciona como uno de los personajes políticos mejor posicionados rumbo a la sucesión presidencial, en 2024.

“Yo no voy a emitir ninguna opinión sobre las aspiraciones presidenciales de nadie, de nadie, yo esperaré a que las cosas vayan alumbrando se de manera más clara, siempre estaré pendiente de la visión que tenga el presidente de la República, López Obrador, para que estemos de ese lado no me voy a equivocar, ya estoy muy viejo para equivocarme”, dijo el gobernador.

El mandatario refirió que estará pendiente de la visión del mandatario federal, pero éste no es el momento. Refirió que Marcelo Ebrard “desde luego, un personaje político, como él despierta el interés en el lugar donde vaya, sin duda que sí”, refirió.

A nivel federal, el presidente Andrés Manuel López Obrador ya ha mencionado algunos nombres de aspirantes presidenciales, sin embargo, el mandatario local refirió que no se equivocará y seguirá la visión del presidente.