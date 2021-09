El Instituto Electoral del Estado (IEE) acató la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), realizó el ajuste en el listado de diputados plurinominales, con lo cual después de 15 años, Nueva Alianza quedará sin representación legislativa.

Tras el fallo de la Sala Ciudad de México del TEPJF, que ordenó al Instituto Electoral del Estado (IEE) hacer una redistribución de las diputaciones plurinominales, por lo que el Consejo General entregó las constancias a los nuevos diputados.

Durante la sesión pública virtual, el consejero, José Luis Martínez López, dijo que la reasignación de posiciones de representación proporcional no se trató de algún error del IEE y argumentó que las leyes electorales tienen algunas lagunas jurídicas.

Subrayó que los partidos políticos tienen el derecho de inconformarse con los acuerdos aprobados por el IEE y los Tribunales tienen la facultad de realizar algún cambio, pero esto no significa que corrijan la plana al órgano electoral de Puebla.

“Si revisamos el desarrollo del proceso electoral, pues yo detecto que solo en tribunales nos hicieron modificar un lineamiento que fue el de reelección, esto no significa que haya un revés y creo que el Instituto Electoral está fuerte”.

Con este ajuste, Morena obtuvo cinco diputaciones plurinominales: Daniela Mier Bañuelos, Carlos Evangelista Aniceto, Tonantzin Fernández Díaz, Edgar Garmendia de los Santos y Eliana Angélica Cervantes González.

El PAN se mantiene con Eduardo Alcántara Montiel, Patricia Valencia Ávila, Rafael Micalco Méndez.

El PRI tendrá a Jorge Estefan Chidiac, Isabel Merlo Talavera y Néstor Camarillo Medina.

El Partido del Trabajo (PT) con Mariano Hernández Reyes y Saraí Barroso Chávez.

Movimiento Ciudadano (MC) contará con la representación de Fernando Morales Martínez.

El Partido Verde con Jaime Natale Uranga.

Pacto Social de Integración (PSI) con Carlos Navarro Corro.

Los legisladores que perdieron sus lugares con este reacomodo fueron Fátima Taboada Meza del PT, Fedrha Suriano Corrales por MC y Emilio Salgado Néstor por Nueva Alianza Puebla.

De acuerdo a los magistrados de la Sala Regional, se dieron diputaciones a partidos políticos que no les correspondía de acuerdo a la votación que obtuvieron, por lo tanto se estarían quitando algunas constancias a los partidos Nueva Alianza, Pacto Social de Integración.

Al dictar sentencia del juicio SCM-JRC-260/2021 y acumulados, el Pleno -en plenitud de jurisdicción- consideró que contrario a lo referido por el Partido Acción Nacional (PAN), la legislación local estableció que el procedimiento de verificación de los límites a la representación se llevaría a cabo después de haberse realizado las asignaciones por cociente natural y resto mayor, no antes.

En el resolutivo de la Sala Regional, respecto al tipo de votación que debe usarse para verificar la sub y sobrerrepresentación, se concluyó que asiste razón a Morena debido a que era necesaria una votación depurada, que resulta de restar a la votación emitida: los votos nulos, de candidaturas no registradas y de los partidos que no alcanzaron el umbral del 3%; este último rubro es que el Instituto local omitió restar