La diputada federal y primera presidenta municipal de la capital, Blanca Alcalá, pidió ver hacia adelante para poder rescatar la ciudad por medio del entendimiento, y sin caer en confrontaciones.

Recordó que en su trienio 2008-2010, aplicó un programa integral para el mejoramiento del Centro Histórico pudiendo reubicar al comercio informal.

En entrevista con Intolerancia Diario, la legisladora expresó que como poblana, le duele mucho lo que sucede en el municipio de Puebla “resulta terrible que una ciudad tan importante por su legado histórico, ser una ciudad Patrimonio de la Humanidad, por su modernidad y posición estratégica que nos daba un ámbito eminentemente cosmopolita por la zona metropolitana, por la cantidad de empresas, inversiones, se encuentre en esas condiciones”.

“Hoy se ve aletargada, sucia, y definitivamente con un desorden realmente importante, y quiero separar mi crítica; una siempre tiene que ser respetuosa del quehacer de las otras mujeres que están en el ámbito público, y como tal puedo respetar las decisiones que haya tomado la autoridad. Definitivamente como poblana y una mujer que conoce lo que implica el manejo de la administración pública desde la teoría y la práctica, diría que definitivamente se queda a deber”.

Sobre sus proyectos de hace 14 años señaló, “El modelo de intervención del Centro Histórico cuando fui presidenta municipal, se trató de un modelo integral, y uno de sus elementos era la reubicación, no desalojo del comercio informal.”

De cómo resolver el problema de los ambulantes, explicó que para ello había que entender la dinámica de los comerciantes ambulantes, darles oportunidades, se tenía que ver todos los asuntos relacionados con la seguridad, pues expuso que es un tema base.

Por otro lado, Blanca Alcalá, advirtió, “Si no se reordena el Centro Histórico, se convierte en un foco de incidencia delictiva; cómo se va a atraer el turismo, si la ciudad está sucia, llena de ambulantes, con un alto índice de incidencia delictiva, si se tienen abandonados los monumentos históricos, si la Policía Turística no les da los servicios y la orientación , si no hay un entendimiento con los comerciantes y los operadores turísticos”.

Al preguntarle del rumbo de la ciudad en los próximos tres años, afirmó que el alcalde electo, Eduardo Rivera, tiene una gran oportunidad, primero porque ya tuvo la experiencia de haber conocido y gobernado la capital, y segundo, porque va en una alianza que permitirá que fluyan cosas de manera más rápida para darle resultados a los ciudadanos.

Blanca Alcalá reconoció que algunas desventajas que se van a presentar son los temas económicos presupuestales, pues si se siguen disminuyendo los recursos que se les dan a los municipios, se les sigue mermando la forma en que puedan actuar, pues sus facultades prevalecen, pero muchos de los programas se han cancelado, y no será sencillo.

La primera presidenta municipal de la capital, precisó que con un manejo de finanzas sanas, tiene margen para que Eduardo Rivera entregue resultados.

Comentó que incluso fue invitada por a platicar con sus más cercanos colaboradores sobre los temas municipales, y señaló que ella está puesta para aportar ya que Puebla necesita volver al sitio que ocupaba como una ciudad limpia y segura.