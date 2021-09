La presidenta de la Comisión Organizadora del Proceso Interno del PAN, Leonor Popócatl Gutiérrez, aseguró que habrá la certeza para la elección de la presidenta estatal, y rechazó que haya una inclinación hacia alguna candidatura, y se va a escuchar a todos los grupos, además de que a 11 días de que venza el plazo para que se registren las candidaturas, aún no se ha recibido alguna carta de intención.

En entrevista la funcionaria electoral recordó que tiene una militancia de 29 años, participando desde la presidencia estatal de Ángel Alonso Díaz Caneja, y se ha colaborado dentro de la institucionalidad con los siguientes presidentes a favor del partido.

Leonor Popócatl señaló que el proceso para el registro de candidatas está abierto desde el pasado 14 de septiembre y se cierra el próximo 10 de octubre sin que hasta el 29 de septiembre se hubiera recibido una carta de intención para participar, además de solicitud de registro de planilla.

Insistió en que el registro de planillas se cierra el próximo 10 de octubre y se espera que la próxima semana se tenga mayor actividad.

La presidenta dijo que entre los requisitos para registrarse es que cuenten con el 10 por ciento de las firmas del padrón, pero considerando un porcentaje de municipios para que no se concentren con los militantes de los más grandes, tendrán que ser más de 1,900 firmas de apoyo.

Recordó que hay municipios que tienen 20 militantes, de ahí serían 2 firmas, y de los grandes el mismo porcentaje, y para obtener las firmas tras entregar la carta intención se les entrega el padrón de militantes para que los aspirantes puedan visitarlos, y sumar las firmas de apoyo.

Precisó que el 15 de octubre se conocerán los registros que fueron procedentes y cuáles no, y el 16 de octubre arrancarán campaña, misma que concluye el 13 de noviembre, un día antes de la elección.

Los requisitos

Popócatl Gutiérrez indicó que entre los requisitos que se piden es que sean militantes con una antigüedad mínima de cinco años, tener a salvo sus derechos partidistas, es decir que no hayan sido sancionados en por la comisión de orden en los últimos tres años.

Además de presentar un proyecto en el cual digan porqué quieren ser dirigentes estatales.

La neutralidad

Del proceso explicó que esperaron que la comisión fuera ratificada por el Comité Ejecutivo Nacional el pasado 5 de septiembre comenzaron los trabajos de manera formal, ya que se tiene una validez, y los miembros que integran el órgano interno del partido son panistas desde hace varios años, que conocen los procesos del partido, además de los lineamientos.

“Esa es la garantía que tienen los panistas del estado para saber que los integrantes estarán con la organización y supervisión del proceso interno para que todo salga de mejor manera”.

La presidenta señaló que el proceso que se vivirá en el mes de noviembre, no es nuevo, ni diferente y se van a enfrentar a un sinfín de comentarios, de descalificaciones, y por ello no a muchos les gusta estar dentro de las comisiones electorales, prefieren buscar otros cargos incluso en los órganos del partido, pero no necesariamente en las comisiones electorales porque al final es un árbitro que va a tener descalificaciones.

Advirtió que muchas de las veces quienes descalifican conocen su propia realidad y llegan a esos comentarios, sin embargo aseguró que en su caso siempre ha estado abierta con todos los panistas a escuchar, trabajando de manera institucional, y la reconocen por la militancia que tiene en el partido.

Expresó que tiene experiencia en los órganos electorales del partido y mantiene la disposición pero sobre todo la institucionalidad, ya que sostuvo, se debe al Partido, no a un grupo político.

Recordó que ya hubo inconformidades y se presentaron las impugnaciones, pero ya fueron desechadas luego de darse curso.

Leonor Popócatl, manifestó que hoy los panistas requieren reflexionar en qué es lo que se necesita como PAN, y qué es lo que están dispuestos a dar allá fuera, y es justamente un partido político sólido, pero además maduro, y las descalificaciones no necesariamente hacen crecer.