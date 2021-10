Tras destacar que fueron 418 medios de impugnación los que se presentaron durante el proceso electoral 2020-2021, la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP), Norma Angélica Sandoval, aseguró que hubo plena autonomía en la toma de decisiones de los magistrados y aseguró que la justicia electoral fue pronta y expedita.

Durante la última sesión del pleno referente a las impugnaciones del proceso electoral, donde se resolvieron los asuntos de Teziutlán, Tlapanala, Lafragua, y Tlahuapan, sin que hubiera cambios, los magistrados insistieron en que se respetó el estado de derecho en Puebla, e indicaron que ganó la democracia.

Al hacer el recuento de los asuntos, se señaló que fueron 418 medios de impugnación de los cuales referente a juicios para la defensa de los derechos político electorales fueron 194, de apelación 38, inconformidades 127, especiales sancionadores 40, escrutinio 19.

En el informe se señaló que ya hubo la declaración de validez y no queda pendiente ningún asunto, ya que todos se resolvieron en las 45 sesiones públicas.

La magistrada presidenta, Norma Angélica Sandoval, señaló que con la sesión concluye el trabajo con los medios de impugnación e hizo un reconocimiento al personal del tribunal, y sostuvo que el pleno actuó de una manera colegiada y con plena autonomía, resolviendo 418 asuntos.

“Se cumplió, se garantizó el estado de derecho, la impartición de justicia electoral, pronta y expedita a favor de los poblanos".

La magistrada Idamis Pastor dio las gracias a todos a quienes hicieron el trabajo, el esmero y trabajo y aseguró que fue la fiesta de la democracia, donde las puertas del tribunal estuvieron abiertas, además de que cada resolución da la certeza legalidad imparcialidad objetividad, además reconoció el trabajo de sus pares

Mientras, el magistrado Adrián Rodríguez Perdomo dijo que concluye el proceso con la satisfacción del deber cumplido, una vez que se analizó con cuidado cada uno de los expedientes, dotado de la documentación jurídica.

“Podemos ver a los ojos a los poblanos, porque los magistrados actuaron apegados a la legalidad, y si bien es cierto el descontento de los actores políticos el pleno actuó apegado a los principios de legalidad".

Las últimas resoluciones

En la cuenta de la magistrada Idamis Pastor, se resolvieron los juicios del municipio de Teziutlán, en los expediente 86, 87,123, interpuestos por el PAN, Verde, pero se consideraron infundados los agravios presentados por los partidos, y no se alcanzaron los extremos para la nulidad de la elección

Mientras de Tlapanala, en los expedientes 103, 104, 105, interpuestos por PSI, MC y PT, también se consideraron infundados, ya que no aportaron los elementos, y la queja referente a personas fallecidas que presuntamente habían votado, al hacer el análisis no votaron, del rebase de topes de gasto de campaña, no hubo tal, tampoco se confirmó a candidatos como funcionarios de casilla

De la cuenta de Adrián Rodríguez sobre Lafragua, se declaró infundado el rebase de gasto de campaña, rebase de 9 mil 987 pesos, y se aclaró que hubo gastos operativos, representantes de partido, viáticos, no impactan en el voto, y se di la igualdad en la contienda

Norma Angélica Sandoval al resolver el caso de Tlahuapan por las denuncias presentadas por el PRI, y Compromiso por Puebla por, los actos de violencia donde se quemaron 32 de los 46 paquetes, dijo que hubo un cómputo supletorio legal ya que se contaron con los medios para reconstruir los actos de la elección, como PREP , copias al carbón de las actas, y se respeta el voto ciudadano.