El gobernador, Miguel Barbosa, advirtió que su gobierno no permitirá la construcción de obras de privados en reservas naturales protegidas, como en la Laguna de Alchichica.

El mandatario estatal dijo que por medio de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable ya se observa este tema.

Sostuvo que las obras ya fueron clausuradas y dijo que por medio de la dependencia que encabeza Beatriz Manrique Guevara, se investiga qué empresa es la que trataba de construir en la zona para impedirlo.

“Como en el área natural protegida en la biosfera de Tehucán que construyeron ranchitos, yo conozco a un presidente municipal de por allá que construyó un ranchito, ahí en el área natural protegida, aquí es igual, pero no los vamos a dejar y si quieran privatizar los vamos a expropiar, abusos no, abusos en este gobierno no, privilegios no”, dijo.

El gobernador, Miguel Barbosa, advirtió, que en el caso de Tehuacán, impedirá que un presidente municipal, del que omitió el nombre, construya una obra en una propiedad reservada como natural.