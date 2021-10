El gobierno que encabeza, Miguel Barbosa Huerta, pagará los gastos del funeral de Martha Erika Alonso Hidalgo y de Rafael Moreno Valle Rosas, pues el ex titular de la Secretaría de Finanzas Eduardo Tovilla Lara no pagó a la empresa Mayodan Comercial Poblana SA de CV la movilización que se hizo el pasado 25 de diciembre para este evento que se realizó en la zona de Los Fuertes.

“Si encontramos que ese dinero auténticamente se debe lo vamos a pagar, claro que sí, quien falleció fue la gobernadora en su momento y claro que sí correspondía al gobierno cubrir las exequias, los gastos de las exequias, de plano no me alcanza a comprender el espíritu infame que pudo haber en aquellos que hasta en este tipo de cosas mostraron su entraña”, dijo el gobernador.

Barbosa Huerta dijo que fue un acto “infame” que no se hayan cubierto los gastos del funeral de los ex gobernantes, pues el pasado 25 de diciembre de 2018, la gente fue movilizada para una ceremonia en la Plaza de la Victoria.

De acuerdo al periodista Fernando Maldonado, para este evento fueron utilizadas 25 camionetas tipo Suburban, 22 camiones Mercedes Benz tipo Sprinter, 2 mil sillas de color negro, 2 mil 500 vallas y 200 fundas para vallas, consta en el contrato DRMSG/247/2018.

“Estamos descubriendo que hay una adjudicación sobre los servicios que se ocuparon para las exequias del fallecimiento de la gobernadora Martha Erika Alonso y del ex gobernador, Rafael Moreno Valle, y que sorprendentemente al parecer no está liquidado ese contrato. A parte de gastar muchas cosas, pueden ser no propias como son vehículos y muchas más cosas, que no se liquidaron, no las liquida el gobierno”, dijo el mandatario local.

El gobernador hizo referencia a que el contrato fue hecho por durante el mando de Eduardo Tovilla Lara, incluso en ese momento estuvo como secretario de gobernación, Jesús Rodríguez Almeida y la firma del contrato corrió a cargo del encargado del despacho en la Coordinación General de Administración en la Secretaría de Gobernación, César Tamez González.

El mandatario local lamentó este “descuido” de quienes en ese momento estuvieron como funcionarios estatales, pues “quisiera pensar que fue descuido o qué fue, no liquidaron, viene el gobierno interino y llegó el secretario de gobernación, Fernando Manzanilla y tampoco liquidaron”, dijo.

De acuerdo a la columna del periodista Fernando Maldonado, la empresa Mayodan Comercial Poblana SA de CV reclama el pago de 1 millón 251 mil 859 pesos por un contrato por adjudicación directa que consistió en la “prestación de servicio integral para llevar a cabo ceremonia luctuosa”.