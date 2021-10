El ex aspirante a la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional (PAN) Rafael Micalco Méndez, anunció que hasta ahora mantendrá la neutralidad en el proceso interno para la renovación de la presidencia estatal, y pidió a los equipos de campaña de Genoveva Huerta, así como de Augusta Díaz de Rivera abstenerse de las descalificaciones, y sostuvo que no hay nada para nadie.

En conferencia de prensa el también ex presidente estatal pidió a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia que resuelva los dos temas pendientes referentes al proceso interno, el primero por la cuestión de género, y el segundo por el quórum de la sesión del Consejo Estatal del 26 de agosto, ya que no se han resuelto, y eso no da certidumbre a la elección.

Rafael Micalco señaló que tiene que ser un proceso ejemplar y habrá una participación de los más de 19 mil miembros que se encuentran en el padrón.

Advirtió que el llamado es a los equipos de campaña de ambas candidatas eviten las descalificaciones durante el proceso ya que al final el afectado es el propio partido.

Señaló que lo importante es que serán los panistas que saldrán a votar el próximo 14 de noviembre y será un proceso libre y democrático.

Rafael Micalco señaló que hasta ahora no hay nada para nadie, y las aspirantes durante el proceso deberán convencer a la militancia.