La aspirante a la presidencia del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Augusta Díaz de Rivera, sostuvo que el albiazul dejará de ser un partido de cuates y de cuotas, porque quien debe mandar en él, es la militancia.

En el municipio de Tehuacán, al arrancar de manera formal su campaña para buscar el voto panista, la ex diputada federal acompañada de su planilla, así como de Ana Teresa Aranda, sostuvo que se va a recuperar el partido.

Con miras al 14 de noviembre, fecha en la que se realizará la elección abierta para elegir a la presidenta estatal del PAN, aseguró estar agradecida de abrir campaña en Tehuacán, al señalar que este sitio es un símbolo para el panismo poblano, y busca que sean ellos quienes la hagan presidenta del Comité Directivo Estatal.

En su mensaje, hizo un reconocimiento a Ana Teresa Aranda, de quien dijo nunca será un obstáculo, y reconoció su trayectoria.

Díaz de Rivera manifestó que su candidatura no es un proyecto personal, sino de todos los que aman la democracia, y al partido

Se pronunció por trabajar por la unidad del partido, y advirtió que si no se hace eso la institución se cae, “el PAN se hace por las personas, hay que dar la cara y la mano, regresar a los triunfos electorales como ocurría en el pasado reciente”.

Resaltó que en Tehuacán, el PAN era un ejemplo donde se ganaba de manera democrática, tuvo presidentes municipales, y diputados federales de mayoría, por eso no hay que perderlo.

Manifestó que al llegar a la presidencia, todos serán tomados en cuenta, la democracia volverá a tener fuerza dentro del partido con la unión de todos.

Con gritos de “presidenta, presidenta”, la candidata señaló que lo importante es que la militancia vuelva a ser escuchada, que la dirigencia se acerque a la militancia, que opinen sobre los representantes, y dirigentes.

“En el PAN manda la militancia, todos los que ocupan, u ocuparon un cargo, están por la militancia, es el alma del partido”.

Llamó a regresar a una institución viva, y no de cuates ni de cuotas, y en Tehuacán de las granadas, habrá una granada que estalle para democratizar al partido.

Pidió a todos ponerse las pilas, para que la dirigencia no venda candidaturas, que no haya imposiciones de ningún tipo.

PAN desarticulado

En tanto el compañero de fórmula, Marcos Castro, precisó que el panorama actual es que hay una militancia desanimada, con un PAN desarticulado por años sin convenciones, asambleas, en una crisis materialista, donde se presenta una situación de familias, por ello hay que regresar a los principios.

Aseguró que la planilla tiene la mayoría de las preferencias, pero el 14 de noviembre se pide que la gente vaya a votar, no se necesita dinero, sino convencer al militante.

“Nos hemos convertido en el PRI, pero vestido de azul, no sólo ganar, sino hacerlo bien, y no es difícil ganar al Comité Estatal, ya que no es cuestión de estructuras o dinero, sino de convicción.”

El aspirante a la Secretaría estatal, dijo que en el pasado proceso, los candidatos fueron abandonados a su suerte, y algunos militantes que se fueron como en Chinautla, donde le cerraron las puertas a un panista, y ante el hecho, se registró por Movimiento Ciudadano y arrasó en la elección.

Reconoció que hoy no ven al PAN como alternativa de gobierno, y hay que recuperar el PAN para los ciudadanos además, se va a jugar en sus reglas, con el partido en contra pero se va a ganar.