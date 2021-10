El gobernador, Miguel Barbosa Huerta, exhortó a las autoridades municipales a que entreguen las administraciones de forma adecuada, comentó que a partir de este viernes comenzarán reuniones con los ediles con el objetivo de abordar temas de interés social, en el caso de Tehuacán convocó a que Artemio Caballero López entregue formalmente la administración.

“Estamos enterados de lo que pasa en los municipios y la recomendación en el caso de Tehuacán es que con la firma sin la firma, si hay algo irregular lo van a detectar”, dijo el mandatario local.

En conferencia de prensa, el mandatario local dijo que en su momento será la Auditoría Superior del Estado (ASE) la que revise el estado financiero de las autoridades municipales, pero en este momento convocó a quienes no hayan hecho la entrega formal a que cumplan con esta responsabilidad.

En un encuentro informal con el alcalde Pedro Tepole, el mandatario fue informado con respecto a la negativa de Artemio Caballero López de dar paso al acta de entrega-recepción, por lo que ya corresponderá al órgano fiscalizador intervenir.

“Tuve tiempo de platicar con el presidente municipal y una de las cosas que me informó es que siguen sin tener contacto con el presidente saliente, la recomendación es que este en contacto con la autoridad entrante y que explique las cosas bien, que se aclaren bien”, dijo el mandatario local.

El gobernador rechazó alguna indagatoria en contra del ex alcalde, “no hay ninguna indagatoria en contra de nadie en Tehuacán así es que no sé por qué toman esa actitud, de verdad es una actitud que no debe de ser, que no está justificada, por lo cual los alcaldes y alcaldesas salientes deben hacer una entrega recepción”, dijo.

Este viernes inician reuniones con autoridades municipales

A su vez, el jefe del Poder Ejecutivo Estatal, Miguel Barbosa Huerta, adelantó que este viernes inician las reuniones con alcaldes, como lo adelantó desde el miércoles se reúne con Eduardo Rivera Pérez, pero ya comienza la agenda de acercamiento con los ediles, para atender temas de seguridad, obra pública, bienestar y temas sociales.

“Estoy muy satisfecho porque no hemos encontrado de parte de los presidentes y presidentas entrantes asuntos de denuncias mayores sobre el arranque de sus gobiernos, en cada lugar hasta ahorita tenemos todo caminando y estamos pendientes y voy a empezar a hablar con ellos”, dijo.

El mandatario local dijo que también está recibiendo a los alcaldes salientes, pero aclaró que quien piense que habrá impunidad, en el caso de que haya irregularidades en el ejercicio de la función pública, están equivocados.

“Vamos a tener trato con la mayoría de los representantes de la población, de las poblaciones más grandes y estamos hablando de muchas cosas (…) que nadie piense que pueden venir a pedir impunidad por favor”, dijo.

Cabe mencionar que, desde la semana pasada, el mandatario poblano anunció mesas de trabajo con los alcaldes con el objetivo de atender temas de interés de los ciudadanos.