La candidata a la presidencia estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Genoveva Huerta, señaló que a una semana de haber iniciado su campaña en busca de la reelección, ha recorrido cerca de dos mil kilómetros, y el mensaje que se lleva a los panistas es el de la unidad porque sólo hay panistas de primera, y son los que han entendido los principios del bien común, e indicó que cada militante es “un panista” que merece respeto.

En entrevista con Intolerancia Diario la candidata señaló que al día sábado, llevaba recorridos en una semana 1,838 kilómetros, por lo que entre domingo y lunes habrá de superar los 2 mil, y aclaró que no es la primera vez que lo hace.

Recordó que ya que le tocó estar en 2018, 2019, así como 2021 recorriendo el estado, sabiendo que debe atenderse a los miles de panistas no sólo en tiempo electoral o cuando se busca un cargo de elección.

Recordó que una muestra de que los panistas la conocen fue que en el registro realizado el 10 de octubre presentó más de 9 mil firmas de apoyo, ya que la militancia está consciente de que hay que seguir por el mismo camino.

Al ser cuestionada sobre el utilizar el nombre de Martha Erika Alonso en su campaña, Huerta Villegas rechazó la palabra “utilizar”, y pidió que se aplique recordar, situación que es diferente; resaltó que se recuerda a la primer mujer gobernadora, una persona que a su llegada al Partido Acción Nacional de inmediato comenzó a trabajar con la militancia, además de que mantuvo los principios.

“Imaginen que ahora ya no podremos mencionar a Efraín González Luna, Manuel Gómez Morín, Carlos Castillo Peraza, a Clouthier, porque ya están muertos, el mencionarlos es difundir el legado que dejaron no sólo al partido, sino al país; es ahí donde algunos panistas se pierden y se enfocan a trabajar para un grupo o élite, y los militantes del interior ya no quieren eso".

Genoveva Huerta señaló que es momento de ir por una auténtica reconciliación entre la militancia panista, pues no se está luchando por un grupo político, sino por un Acción Nacional donde las puertas estén abiertas para todos los que quieren trabajar por el bien común, una vez que para lograr grandes triunfos para el 2024 se requiere de un partido ganador, incluyente y con visión estratégica para todo el estado tal y como se ha realizado, no un panismo que se concentre solo en la capital poblana.

“Hoy estamos más unidos y fuertes, llevo 3 años recorriendo todo el estado y escuchado a los liderazgos de cada región. A la militancia del PAN Puebla no le gustan las improvisaciones, ni que los visiten solo en campañas”.

Un buen balance

Precisó que a lo largo de esta primera semana de campaña ha podido escuchar a militantes de más de 16 municipios de la entidad, con quienes coincidió en que la mayor fortaleza de Acción Nacional es la unión.

“A lo largo de estos días he tenido la oportunidad de convivir y platicar con panistas de muchas partes de nuestro estado, con quienes he coincidido en que la lucha por lograr un Acción Nacional fuerte y unido debemos hacerla juntos. Si de algo estoy convencida es que para poder trascender es necesario el esfuerzo y trabajo de todas y todos”, enfatizó.

Insistió en que la sociedad ha evolucionado, no quiere ver un partido conservador y elitista, que juzgue y critique, por lo que en “Acción con Futuro”, se plantea un proyecto con visión, donde la causa principal sea la militancia panista en todos los sentidos, pues aquí no hay grupos, aquí todos conforman una sola familia, sin distinciones.

Enfatizó que el mayor reto es fortalecer al partido desde las estructuras, por lo que es tiempo de hacer acción con futuro, en donde se priorice la participación de todos sin distinciones.

Detalló que continuarán recorriendo las diferentes regiones para presentar este proyecto que es de todos, en donde la acción es con futuro.