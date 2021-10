La candidata a la presidencia estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Augusta Díaz de Rivera, anunció que en caso de ganar la elección el próximo 14 de noviembre habrá una investigación sobre la presunta venta de candidaturas en el pasado proceso electoral.

Acompañada por panistas tradicionales como Ana Teresa Aranda, Francisco Frailes, Felipe Puelles Espina, Alfonso Bello, Arturo Carrancá, Pablo Montiel Solana, Augusta Díaz de Rivera, junto a su compañero de fórmula Marcos Castro Martínez, aseguró que los números, a una semana de haber iniciado la campaña, les están favoreciendo.

Al ser cuestionada sobre los señalamientos que ha hecho acerca de la presunta venta de candidaturas, dijo que una de las primeras acciones al ganar la presidencia será el investigar los señalamientos que hay al respecto y determinar quiénes fueron los responsables.

Dijo que lo importante es que la militancia está reaccionando ya que quiere un verdadero cambio, porque quienes están actualmente en la dirigencia los han ignorado.

Resaltó la presencia de ex presidentes municipales, y ex diputados tanto federales como locales, aunque señaló que no se tiene que vivir del pasado.

#Ahora 💡 @Augustadrh asegura que en caso de ser dirigente estatal del @PANPUEBLA, no se "subirá a un ladrillo" y verá por el bien de su partido y sus militantes. 👥



Vía @CristopherDam 📹 pic.twitter.com/CWhIiW5aWL — Intolerancia Diario (@IntoleranciaID) October 25, 2021

Aseguró que a ella no tienen de qué acusarla, y las impugnaciones que se presenten no servirán de nada.

Por su lado, Ana Teresa Aranda dijo que “huele a PAN, y que la hojaldra está cruda”, e indicó que se está viendo el retorno del verdadero panismo, en que es inconforme, el que lucha, el que se enfrenta al poder.

Manifestó que en estos momentos hay que cerrar filas para que la esencia del partido vuelva, y que los principios vuelvan a estar presentes en Puebla.

Señaló que se alejó a la militancia del partido y sólo se privilegió a un grupo, pero ahora viene el momento del triunfo.

En su intervención, Francisco Fraile, señaló que el partido fue el gran perdedor en el proceso electoral pasado porque los ciudadanos habían vuelto la vista hacia él, y muchas cosas pasaron.

Insistió en que no se pueden hablar de una victoria por tener algunas diputaciones, presidencias municipales en el país, cuando se perdió la mayoría en la Cámara de Diputados, así como la mayoría de las gubernaturas.

“Debemos reflexionar si bastaba con que ya no tenga mayoría absoluta Andrés Manuel López Obrador. Esa sirve para las reformas constitucionales, pero nos olvidamos del tema del presupuesto que puede ser aprobado con una mayoría simple que va a alcanzar Morena con sus Aliados”.

Fraile García, llamó a recuperar los principios básicos del albiazul y mantener el voto libre, el debate, y que haya una afiliación libre, e indicó que la derrota del 6 de junio es la oportunidad para reflexionar y devolver al instituto político su rumbo.

“Cuáles son las características centrales de nosotros, la libertad de ingreso al Partido Acción Nacional, lo hacemos por convicción o por necesidad, por gusto, pero ingresamos y nos sujetamos a las diferentes formas que el partido tiene, una de ellas son las campañas, es muy raro que se tenga un solo candidato a una presidencia estatal o nacional o comité municipal, o gubernatura, hay opciones para decidir”.