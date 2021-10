El gobernador, Miguel Barbosa, impulsa una iniciativa para que el Congreso del Estado cree una comisión de vigilancia de la Auditoría Superior del Estado (ASE), para un mejor funcionamiento del órgano fiscalizador.

El mandatario local desconoció la postura de diputados locales para evaluar a Francisco Romero Serrano, titular de la ASE, sin embargo, dijo que es necesaria una vigilancia del órgano fiscalizador para que funcione mejor.

“Lo que se anuncio en este momento es que estamos preparando una iniciativa para poder generar dentro de la estructura del Congreso local la creación de una Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado, como existe a nivel federal, a nivel Federal una cosa es al Auditoría Superior y otra es una Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior".

"Así debe de ser, vamos evolucionar a la conformación de entidades dentro del Congreso, para hacer que la Auditoría Superior del Estado funcione mejor función, hoy no existe por la idea del control del poder, ya ese estado viejo donde el gobernador disponía y vigilaba so no debe existir”, dijo.

Con respecto a las cuentas públicas de los más de 300 entes públicos fiscalizables, es el órgano fiscalizador el que debe emitir dictámenes y el Congreso del Estado solo conoce de los informes de resultados de la ASE, pero además es atribución del Legislativo vigilar el funcionamiento del órgano.

En este orden, el mandatario local dijo estar convencido de la creación de una Comisión de Vigilancia, pues con ello se tendrá un mejor funcionamiento del órgano de fiscalización, respecto a los procedimientos para la revisión de las cuentas públicas y dictaminación de los dictámenes.