La Secretaría de Infraestructura (SI) reportó que sube a 183 viviendas dañadas tras la explosión del domingo por la madrugada en San Pablo Xochimehuacan, de estas viviendas 60 están destruidas en su totalidad, 67 tienen daño moderado y 55 tienen leves daños.

El titular de la dependencia, Juan Daniel Gámez Murillo, informó que en dos semanas quedará retirado el escombro.

“Estas 183 viviendas evaluadas representan el 80 por ciento del total de las viviendas que se van a evaluar, es decir, el día de hoy muy probablemente vamos a poder concluir con la evaluación de todas las viviendas de los polígonos”, dijo el funcionario estatal.

En conferencia de prensa, el funcionario estatal abundó que con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se pudo ingresar al área con binomios, a cargo de las autoridades de seguridad, por lo que se descartó la presencia de cuerpos enterrados.

Abundó en que “las viviendas que quedaron prácticamente distribuidas hay que terminar de demoler, las son trabajos que se tienen que hacer con cuidado porque algunas de estas son colindantes con viviendas que no necesariamente están dañados de gravedad, entonces para no causar un daño a las viviendas colindantes se va a llevar a cabo un trabajo con el cuidado necesario y al retiro de los escombros”, dijo el funcionario estatal.

Gaméz Murillo detalló que se inició con los trabajos para proceder al revestimiento sobre la Avenida Del Ferrocarril, dicha vialidad sobre la cual se va a ingresar para el retiro de todo el escombro de la denominada “zona cero”, en este sitio son 120 metros cúbicos de material pesado para poder llevar a cabo los trabajos de revestimiento.

Demolición será bajo consentimiento de particulares

El gobernador, Miguel Barbosa, dejó claro que el gobierno del estado, por medio de la Secretaría de Infraestructura procederá a la demolición de las viviendas destruidas solo con el consentimiento de las familias.

Reiteró que ninguna familia quedará desprotegida, ya que a partir de la demolición habrá una reconstrucción, por este motivo tampoco se puede decir el monto económico para cada familia, pues todo dependerá de lo que se requiera en cada vivienda dañada.

“La demolición de viviendas y reparación de las otras, con daños moderados y daños menores se tiene que hacer un censo y tiene que tener la anuencia del propietario o poseedor, no vamos nosotros a demoler ni a meternos para intervenir construcciones sin la voluntad y anuencia de los propietarios que quede perfectamente entendido”, dijo el gobernador.

Instruye gobernador a regularización de predios

Por otra parte, el gobernador, instruyó a que el director de tenencia de la tierra, Lorenzo Martínez Benítez, ingrese en esta zona solo para regularizar los predios, pero estos solo serán los que se hayan adquirido con legalidad, más no los asentamientos irregulares que estén a pie de las vías del tren y en propiedad federal.

“Se pueden regularizar predios que tengan un origen registral que no sean aquellos que estén en franjas de seguridad, este programa no regulariza predios irregulares en el sentido de que sean franjas de seguridad de ductos, de derechos de vía, eso no lo regularizan eso que quede claro”, dijo el mandatario local.

Finalmente, el gobernador dijo que todas las dependencias estatales y municipales están trabajando en el censo de las viviendas y en la atención a las familias afectadas, por lo que el Sistema Estatal DIF, a cargo de Leonor Vargas Gallegos serán responsables de la atención a las personas que temporalmente se encuentran en albergues.