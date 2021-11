Los padres de familia que no están mandando a sus hijos a clases presenciales, están en un error, aseveró el gobernador Miguel Barbosa Huerta, al hacer hizo un llamado de regresar a las aulas ante la baja de casos de covid-19.

En su acostumbrada videoconferencia de prensa matutina, dijo que aunque el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, vaticinó siete oleadas de contagios masivos, se puede volver a equivocar.

“Los exhorto a que vayamos a la normalidad. Hoy Gatell dice que puede haber hasta siete oleadas (de contagios de covid-19), yo estoy seguro que como de costumbre se puede equivocar Gatell, así que no pensemos en siete oleadas, pensemos en que tenemos que reactivar la normalidad de la vida educativa , social, económica ”, dijo.

“Es un error que padres de familia que no deseen mandar a los alumnos a las escuelas, los padres que no quieren reactivarse llevando a los hijos a las escuelas”, aseguró.

"Si algo llega a ocurrir tomamos decisiones juntos, pero no podemos esperar que venga otra oleada y otra y otra, eso no va a permitir reactivar la economía, sociedad y sistema educativo", dijo al señalar que se le hace daño a los estudiantes con no estar presentes en las aulas.

Por su parte, el secretario de Educación, Melitón Lozano Pérez, resaltó que hasta el momento hay un 75% de alumnos en modo presencial, es decir del modelo híbrido, entre asistir a clases y de manera virtual por computadora.

Aseguró además que las escuelas son espacios seguros, lo que se ha demostrado con cero contagios, por lo que hay condiciones para el regreso presencial.

En su oportunidad, el secretario de Salud, José Antonio Martínez García, informó que ya no ha habido casos confirmados de covid-19.

Detalló por ejemplo que el 3 de noviembre hubo 16 sospechosos, uno de ellos de un alumno, pero ninguno dio positivo a las pruebas al coronavirus SARS-CoV-2 que produce la enfermedad de covid-19.

Casos confirmados

Hasta el 25 de octubre, cerca de 500 estudiantes y trabajadores de la educación habían enfermado por covid-19 desde el regreso presencial a clases, según datos oficiales de la Secretaría de Salud.

El reporte señala que 201 estudiantes han enfermado al contraer coronavirus SARS-CoV-2, así como 291 trabajadores de la educación, incluyendo personal administrativo y docente también.

En Puebla existen cerca de un millón 700 mil estudiantes de educación básica y media superior y 80 mil docentes, quienes podrían regresar a clases presenciales al 100 por ciento a partir de enero de 2022 de seguir los casos de Covid-19 a la baja.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) y las secciones 23 y 51 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) trabajan en el plan de regreso a la presencialidad en su totalidad.

Horario invernal

A partir de este jueves 4 de noviembre, inicia el horario de invierno para las escuelas de educación obligatoria (inicial, preescolar, primaria y secundaria) públicas y privadas de la entidad poblana.

En el caso de educación inicial escolarizada, la entrada y salida será de 08:30 a 15:30 horas; educación preescolar, turno matutino, de 09:30 a 12:30 horas y vespertino de 13:30 a 16:30 horas; educación primaria, turno matutino, de 08:30 a 13:30 horas y vespertino de 13:45 a 18:30 horas; educación secundaria, turno matutino, de 07:30 a 13:30 horas y vespertino de 13:45 a 19:30 horas.

Los directores de las instituciones educativas deberán permitir que los alumnos porten vestuario adicional como chamarras, bufandas, gorras, guantes, entre otros, a fin de protegerlos ante la temporada invernal; el horario estará vigente desde la fecha señalada y hasta el 25 de febrero del 2022.