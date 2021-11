La titular de la Secretaría de Turismo en Puebla, Marta Ornelas Guerrero, convocó a las nuevas autoridades municipales a cuidar el distintivo y denominación de “Pueblos Mágicos”, señaló que la dependencia federal no otorgó denominaciones durante el tiempo que ha durado la pandemia de la Covid-19, aunque supervisa que las demarcaciones que la tienen conserven la serie de requisitos para no retirarlo.

Puebla tiene diez pueblos mágicos y hasta el momento no se tiene contemplado la solicitud de denominación de otro municipio ante la Secretaría de Turismo Federal, sin embargo, Ornelas Guerrero dijo que lo importante es que en las demarcaciones se conserven los requisitos de infraestructura, artesanías propias, costumbres y tradiciones para que continúen con la denominación.

“La Sectur federal no ha nombrado a ninguno en este año y me parece que seguirán así, ahorita nosotros en el estado no tenemos ningún pendiente y vamos a seguir, ahora vamos a platicar con los nuevos gobierno y municipios para analizar si están pensando en entrar en alguna denominación porque tienen que seguir algunas estrategias y municipios para ser pueblos mágicos”, dijo.

Los municipios con denominación de Pueblos Mágicos son: Atlixco, Chignahuapan, Cuetzalan, Tetela de Ocampo, Tlatlahuquitepec, Zacatlán, Xicotepec, Huachinango, Cholula y Pahuatlán.

“Pedirle a los presidentes municipales que cuiden su distintivo, su denominación”, reiteró la secretaria de turismo, Marta Ornelas Guerrero.

También señaló que en esta reapertura total de las actividades y especialmente en esta época del año, la gente llega más a estas demarcaciones, pues aquí se encuentran artesanías de temporada, como las esferas, además de que son lugares para descansar y estar en contacto con la naturaleza.

Lanzan capacitación a prestadores de servicios

La funcionaria estatal comentó que, la dependencia a su cargo impulsa la capacitación de los prestadores de servicio, lo que fortalece el desarrollo y la comercialización de la oferta turística en los Pueblos Mágicos de la entidad.

Recientemente, dijo que por medio de la alianza “Apretón de manos” entre Google, Rotamundos, Despegar y la Secretaría de Turismo se participó en la primera jornada de digitalización que ofreció herramientas tecnológicas para beneficiar a los prestadores de servicios en los pueblos mágicos.

“Todo el año se están capacitando porque también nosotros tenemos cadenas productivas, en estas cadenas productivas conocemos a un pequeño productor y hasta que no lo capacitamos, apoyamos y orientamos no lo soltamos y le vamos a dar promoción, así le estamos haciendo con la ruta del mezcal, con la ruta del café y chile en nogada, entonces los estamos capacitando”, comentó la funcionaria estatal.

Finalmente, la funcionaria invitó a las y los poblanos a que visiten Puebla, a que conozcan al estado antes de pensar en viajar a otras entidades del país, para que de esta forma se reactive la economía en la entidad.