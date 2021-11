La presidenta de la Comisión Organizadora del Proceso Interno del Partido Acción Nacional (PAN), Leonor Popócatl Gutiérrez advirtió que sólo los militantes que aparezcan en el listado que envió el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) podrán votar, y los resultados preliminares oficiales de la elección para presidenta del partido serán dados a conocer por esta misma instancia, esperando que sea el mismo domingo.

En entrevista telefónica para Intolerancia Diario, Popócatl Gutiérrez indicó que los representantes de ambas planillas se encuentran participando con derecho a voz al interior de la comisión, y se les ha escuchado en torno a propuestas y quejas con respecto al proceso electoral interno.

Señaló que en éstos momentos se encuentran trabajando en la logística del día de la elección ya que serán instalados 107 centros de votación, e indicó que los militantes que vivan en municipios con reducido número de miembros tendrán que trasladarse al centro de votación más cercano.

Leonor Popocatl, señaló que la jornada electoral iniciará a las 10 de la mañana, y las casillas se cerrarán a las 16 horas, esperando una amplia respuesta de la militancia.

Precisó que los listados de militantes ya pueden ser consultados en la página del partido para que los panistas busquen desde ahora si aparecen en el Padrón Nacional de Miembros, ya que sólo podrán votar quienes se encuentren en el documento enviado por el Comité Ejecutivo Nacional.

La presidenta de la Comisión señaló que lo importante será que los panistas tomen la jornada del domingo como una fiesta de la democracia interna, y que el voto de un militantes del municipio más alejado de la capital, tiene el mismo valor que el del panista que vive en la capital, u ocupa un cargo público, porque el panismo es democracia.

Sin detener los trabajos

Referente a la resolución del Tribunal Electoral del Estado para que la Comisión de Justicia del CEN del PAN revisará la queja de dos militantes por el tema de la integración del la Comisión Organizadora, señaló que hasta el momento no han recibido ninguna notificación en el sentido de suspender los trabajos.

Explicó que ellos esperaron que la comisión fuera ratificada por el Comité Ejecutivo Nacional el pasado 5 de septiembre comenzaron los trabajos de manera formal, ya que se tiene una validez, y los miembros que integran el órgano interno del partido son panistas desde hace varios años, que conocen los procesos del partido, además de los lineamientos.

“Esa es la garantía que tienen los panistas del estado para saber que los integrantes estarán con la organización y supervisión del proceso interno para que todo salga de mejor manera”.

La presidenta reiteró que el proceso, no es nuevo, ni diferente y se van a enfrentar a un sinfín de comentarios, de descalificaciones, y por ello no a muchos les gusta estar dentro de las comisiones electorales, prefieren buscar otros cargos incluso en los órganos del partido, pero no necesariamente en las comisiones electorales porque al final es un árbitro que va a tener descalificaciones.

Sostuvo que tiene experiencia en los órganos electorales del partido y mantiene la disposición pero sobre todo la institucionalidad, ya que sostuvo, se debe al PAN, más no a un grupo político.