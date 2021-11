El ex presidente estatal del Partido Acción Nacional, Rafael Micalco Méndez pidió a la militancia "no sufrir calenturas ajenas" en el proceso interno que se lleva a cabo, ya que advirtió que ese apasionamiento puede dejar fracturado al instituto político con miras al 2024.

En entrevista a unos días de que se desarrolle la elección interna, recordó que desde hace 15 años no se vivía en Puebla una elección interna de manera abierta, con más de un candidato, y quizás algunos no habían llegado al partido.

Indicó que ante tal situación lo que se pide a los militantes es que de lo escuchado o dicho en la campaña, no se espanten, cada una de las expresiones que buscan la dirigencia tienen su estilo, y se respeta.

Señaló que no se pueden “sufrir calenturas ajenas”, e indicó que al final habrá un resultado y si la Comisión Nacional, o el Tribunal Federal no dicen otra cosa, la planilla ganadora encabezará el Comité Directivo Estatal.

Micalco Méndez insistió en no llevar al terreno personal el tema de la contienda ya que con ello se corre el riesgo de que haya una fractura en el partido, por lo tanto sólo deben entenderse la expresiones ciudadanas.

Lamentó que no se hubiera podido realizar un debate ya que con ese ejercicio democrático permitiría a los panistas conocer a fondo la propuesta de cada una a través del contraste de sus proyectos y observar cómo se conducen frente a frente.

“Porque el debate finalmente es confrontación de ideas, el debate implica que las candidatas de cara a la militancia, que es quién toma la decisión, las conozca de manera más profunda y más concreta (…) Los recursos para un debate son mínimos porque se puede organizar en cualquier lugar y transmitirse a través de internet y no requiere de mayor gasto, pero sí de organización”.

Micalco Méndez subrayó que los militantes deberán asumir con responsabilidad el proceso interno y elegir el proyecto que garantice la inclusión de las diferentes expresiones en el PAN y que permitan aspirar a recuperar la gubernatura en 2024.

Asimismo Micalco Méndez lamentó que Augusta Díaz de Rivera Hernández y Genoveva Huerta Villegas se mantengan en una postura de ataques y denostaciones para lograr la simpatía de los panistas con derecho a votar.

Subrayó que ambas deben entender que los panistas están buscando un proyecto que presenten propuestas y brinde la certeza que habrá inclusión de todos los grupos para alcanzar la unidad y no quien sea la opción menos desacreditada.

Dijo que morenovallistas o no morenovallistas, tradicionales o no tradicionales, todos deben estar incluidos en la visión del 2024, si las planillas se están descalificando ya estamos viendo cuál será el resultado del 2024 cosa que no es lo deseable”.

Reiteró que lo importante es que serán los panistas que saldrán a votar el próximo 14 de noviembre y será un proceso libre y democrático.

La renuncia de Jesús Morales

Por otra parte reconoció que Jesús Morales Rodríguez, quien ocupaba la secretaría Acción de Gobierno del Comité Directivo Estatal del PAN, mostró calidad moral al separarse de dicha cartera a fin de respetar los estatutos pues decidió que apoyaría a una de las dos partes en el proceso interno, y el órgano de dirección tiene que ser imparcial.

Comentó que relativamente es uno de los nuevos militantes, pero ya ha tenido responsabilidades en el partido, y lo importante es que decida que va a participar ya sea a favor de uno, o de otro, sin quedarse de brazos cruzados.